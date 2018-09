Tres novedades y un regreso

El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer ayer la lista de jugadores que viajarán a Arabia Saudita para jugar los amistosos ante Irak y Brasil y en la misma se destaca la presencia del defensor Juan Foyth, y los volantes Rodrigo De Paul y Roberto Pereyra.

De Paul, quien juega actualmente en el Udinese de Italia, fue citado por primera vez al igual que Foyth, defensor central del Tottenham Hotspur, y también sobresale la citación a Roberto Pereyra del Watford de Inglaterra, quien ya había participado en ciclos anteriores.

Además, regresa el futbolista del Manchester City Nicolás Otamendi luego de la decisión de Scaloni de no llevarlo a la gira que la Selección argentina realizó en los Estados Unidos, mientras que Lionel Messi sigue afuera de la nómina.

Una de las nuevas caras de la Selección es Juan Foyth, de 20 años, quien, tras debutar el año pasado en Estudiantes de La Plata, emigró al Tottenham y Scaloni lo iba a citar en la pasada fecha FIFA, pero no pudo estar por sufrir una lesión.

Por su lado, Rodrigo De Paul, de 24 años y surgido de las inferiores de Racing, vive un buen presente en el Udinese de Italia, donde acumula cuatro goles en seis fechas del Calcio mientras que Roberto Pereyra, de 27, ya tuvo su experiencia con la Selección.

El ex River fue convocado por Gerardo Martino para integrar el equipo de la Copa América 2015 durante la cual jugó dos encuentros y en la actualidad se encuentra en el Watford, donde convirtió tres goles en las seis primeras fechas de la Premier.

En tanto, Nicolás Otamendi, quien no había sido llamado para los amistosos anteriores, volverá a tener su oportunidad en el equipo argentino luego de su presencia en el Mundial de Rusia 2018.

Argentina jugará frente a Irak el jueves 11 de octubre en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd (14.45 hora argentina) mientras que se medirá ante Brasil en el estadio King Abdullah Sports City, el martes 16 de octubre a las 14.45 (hora argentina) y 20.45 hora local.



La siguiente es la lista completa de los 31 convocados:



Arqueros: Sergio Romero (Manchester United), Gerónimo Rulli (Real Sociedad) y Franco Armani (River).



Defensores: Renzo Saravia (Racing), Fabricio Bustos (Independiente), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kannemann (Gremio), Alan Franco (Independiente), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting de Lisboa), Nicolás Otamendi (Manchester City) y Juan Foyth (Tottenham).



Mediocampistas: Rodrigo Battaglia (Sporting de Lisboa), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Giovani Lo Celso (Real Betis), Leandro Paredes (Zenit), Franco Vázquez (Sevilla), Eduardo Salvio (Benfica), Franco Cervi (Benfica), Exequiel Palacios (River), Maximiliano Meza (Independiente), Rodrigo De Paul (Udinese), Matías Vargas (Vélez) y Roberto Pereyra (Watford).



Delanteros: Cristian Pavón (Boca), Paulo Dybala (Juventus), Giovanni Simeone (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter), Mauro Icardi (Inter) y Ángel Correa (Atlético Madrid).