Los Pumas ante los All Blacks

BUENOS AIRES, 29 (NA) - La Selección argentina de rugby, Los Pumas, buscará hoy cruzar la muralla que siempre le representa Nueva Zelanda, All Blacks, que llega "tocado" al encuentro que disputarán en el estadio "José Amalfitani" de Vélez, por la quinta fecha del Rugby Championship. El partido se jugará desde las 19:40, con televisación de ESPN y el arbitraje del francés Mathieu Reynal, y será el segundo encuentro que disputen ambos equipos en el actual torneo, ya que hace dos semanas los hombres de negro se impusieron por 46-24 en la ciudad de Nelson.

Los Pumas llegan a este partido con la expectativa y el ánimo muy altos, tras la victoria conseguida en la fecha pasada ante Australia por 23 a 19, luego de 35 años de no conseguir triunfos en tierras de los Wallabies. Lo extraño es que para esta ocasión los All Blacks llegan con una derrota ante Sudáfrica por 36-34, algo que no sucedía hacía mucho tiempo.

Para este duelo el head coach argentino, Mario Ledesma, dispuso dos cambios de nombres y otros de posiciones en el quince inicial, y debutará en este Rugby Championship Ramiro Herrera, como pilar derecho. Además del ingreso de Herrera, Bautista Ezcurra jugará como centro, mientras que Matías Moroni será uno de los wines, en tanto que estará ausente, por lesión, Ramiro Moyano.

ARGENTINA: 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Agustín Creevy, 3. Ramiro Herrera, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Javier Ortega Desio, 9. Gonzalo Bertranou, 10. Nicolás Sánchez, 11. Matías Moroni, 12. Bautista Ezcurra, 13. Jerónimo De la Fuente, 14. Bautista Delguy y 15. Emiliano Boffelli. Head Coach: Mario Ledesma.

NUEVA ZELANDA: 1. Karl Tuinukuafe, 2. Codie Taylor, 3. Ofa Tuungafasi, 4. Samuel Whitelock, 5. Scott Barrett, 6. Shannon Frizell, 7. Sam Cane, 8. Luke Whitelock, 9. TJ Perenara, 10. Bauden Barrett, 11. Rieko Ioane, 12. Sonny Bill Williams, 13. Ryan Crotty, 14. Waisake Naholo y 15. Ben Smith. Head Coach: Steve Jensen.