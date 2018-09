CRAR, ante la primera chance del objetivo

El Círculo Rafaelino de Rugby visitará este sábado a Logaritmo de Rosario en uno de los partidos correspondientes a la penúltima fecha de la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral. El encuentro se disputará desde las 16 con el arbitraje de Mauro Rivera. En reserva jugarán a las 14.15 con el contralor de Diego Yulita, y a las 12.45 en pre-reserva dirigiendo Manuel Yassogna.El Verde, segundo en la tabla de posiciones, tiene la posibilidad matemática de garantizar su plaza en la Zona Campeonato para 2019. Para ello tendrá que ganar y esperar que no lo haga Los Caranchos de Rosario, que por su parte recibirá al líder Paraná Rowing, que también intentará conseguir su pasaje en esta fecha, aunque le podría alcanzar perdiendo, sumando un punto.De cara a este compromiso, el Head Coach Enrique López Durando dispuso la siguiente formación titular: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Mariano Ferrero (c) y Franco Davicino; Facundo Aimo, Juan Imvinkelried y Nicolás Gutiérrez; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Esteban Rebaudengo, José Williner, Guillermo Brown, Ricardo Brown; Santiago Kerstens.LOS DEMAS ENCUENTROSA las 16, Pampas de Rufino vs. Alma Juniors de Esperanza (Fernando Porcel); Los Caranchos vs. Paraná Rowing (Carlos Poggi); La Salle vs. Provincial (Ulises Ruiz) y Tilcara vs. Universitario de Santa Fe (Emilio Traverso).Rowing 32 puntos; CRAR 26; Los Caranchos 23; Universitario 20, en los primeros puestos.JUVENILESSe juega este sábado la última fecha de la etapa final del torneo Dos Orillas, que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana. CRAR visitará a Santa Fe Rugby en las tres categorías del Final Six, buscando la mejor posición final. A las 12 jugarán en M-15 (arbitraje de Juan P. Ferino) y M-16 (A. Fun), y a las 14 en M-19 (E. Adrover). La M-17, que disputa el segmento de Reclasificación, cerrará como local ante Alma Juniors de Esperanza a las 13 (F. Merlino).disputarán Encuentros Nacionales de distintas categorías. M-9 y 10 en Universitario de Santa Fe; M-11 Capibá de Paraná; M-12 Estudiantes de Paraná; M-13 Tilcara de Paraná y M-14 Paraná Rowing.