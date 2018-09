Ben Hur juega en casa

Este fin de semana, en el Estadio “17 de Junio”, las chicas de Ben Hur disputarán los encuentros de vuelta de la fase clasificatoria del Torneo Federal de Básquet, que involucra en esta instancia a clubes de la provincia de Santa Fe divididos en tres grupos. Tras disputarse los partidos de ida, donde la BH pudo imponerse en todos los encuentros, los días sábado y domingo se completará esta instancia que otorga dos lugares a la siguiente fase.Las Lobas serán locales en su estadio debutando el sábado, desde las 12 hs, frente a CACU de Ceres.Saladillo de Rosario vs Ben Hur de Rosario.Ben Hur de Rafaela vs CACU de Ceres.Perdedor P1 vs Ganador P2.Perdedor P2 vs. Ganador P1.Perdedor P1 vs Perdedor P2 Domingo.Ganador P1 vs Ganador P2.Ben Hur de Rafaela 6, Ben Hur de Rosario 5, CACU de Ceres 4 y Saladillo de Rosario 3.