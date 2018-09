Realizaron cuarta jornada de donación de sangre

Ayer, el intendente Luis Castellano estuvo presente en la cuarta colecta de donación de sangre que se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal.Dicha jornada surgió en el marco del proyecto Diputados por un Día por una iniciativa de los jóvenes del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia y estuvo a cargo del Servicio de Hemoterapia del CUDAIO. También contó con la colaboración de la Municipalidad de Rafaela y de la Asociación Civil “Honrar la Vida”.“Apoyar este tipo de jornada que se da en la ciudad, es tan importante para los ciudadanos y para cada una de las familias. Hay que entender que frente a una situación traumática de necesitar sangre, además de la angustia que genera, saber que se cuenta con un banco de sangre, y no tener que salir a buscar dadores, eso genera tranquilidad, alivio para cada una de las familias”, comentó la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo.“Es una red que se arma entre Rafaela y los distintos efectores de la provincia. Si tenemos un familiar o conocido de Santa Fe o alguna otra localidad que necesita sangre, ya no se debe viajar a donar sangre porque la sangre ya está disponible en el lugar”, agregó.Por otro lado, reflexionó: “Estadísticamente tenemos más posibilidad de necesitar una donación que de poder darla. Esto es algo que lo debemos hacer por uno mismo y por lo demás”.El intendente Luis Castellano destacó la importancia de la jornada organizada por los jóvenes de Rafaela: “Una jornada muy importante. Un ejemplo a seguir. Es importante que todo lo que podamos hacer para concientizar en la donación de sangre y médula ósea lo hagamos. Por eso estamos acá y por eso queremos también dar el ejemplo”.“Todos se han puesto la campaña al hombro y lo hacen con el único objetivo de concientizar a la población que donar sangre sirve para salvar vidas y eso es lo más importante, que no nos agarre la desesperación y la angustia cuando lo necesitamos para un familiar porque en algún momento lo podemos necesitar”, culminó el Intendente.Por último agradeció a todo el equipo que está trabajando en el proyecto, “a los alumnos de la escuela Misericordia, a la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, a la Asociación Civil Honrar la Vida, a CUDAIO y a Defensa Civil”.