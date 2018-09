Reclamo de vecinos por seguridad

En la mañana de ayer se realizó una reunión en el Concejo Municipal con la participación de productores agropecuarios, vecinos y representantes de instituciones lindantes al asentamiento "Barrio Esperanza" (ex Villa del Parque), ubicado al sureste de nuestra ciudad, cercano al barrio 2 de Abril.

En la oportunidad, hubo representantes del Tiro Federal, de la Sociedad Rural y frentistas de distintos lugares de la ciudad afectados por la inseguridad, como así también el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio Delvis Bodoira, el jefe de la Guardia Urbana Rafaelina César Oviedo, concejales, entre otros.

"Se planteó una situación de inseguridad, sobre todo en el sector del asentamiento, porque sufrieron distintos desmanes, el ingreso de animales en los campos privados, reclamando mayores recorridos policiales combinados entre la GUR y la Policía. El jefe de la URV de Policía Fabián Forni (no estuvo presente en la reunión) se comprometió a destinar patrulleros para recorrer las zonas aledañas a los campos y caminos rurales en el distrito Rafaela, y controlar también la zona del asentamiento", destacó el edil Lisandro Mársico ante la consulta de un cronista de LA OPINION.

Los afectados llevaron estadísticas sobre los bajos esclarecimientos que hay de los delitos sufridos contra sus propiedades, mencionando que luego llegan las cédulas de Fiscalía diciendo que no se sigue investigando. "Entonces se pedirá una reunión al fiscal general Diego Vigo a la que asistirán los frentistas y representantes de las instituciones presentes", agregó.

Por otro lado, está el problema de la basura que arrojan los vecinos inescrupulosos en los caminos rurales, solicitando mayores controles para evitar que sigan tirando basura en los caminos y los canales. Sobre este último punto en varias ocasiones se publicaron denuncias con fotos de los dueños de campos afectados en este diario, en el sector sureste de esta ciudad.