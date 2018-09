Secuestraron una tumbera antes de comenzar la pelea

En la noche del viernes, personal del Comando Radioeléctrico dio cuenta de una situación de pelea, en la intersección de calles Actis y Anduiza, en el barrio 2 de Abril.Es que las bandas de los "Peposos" y los "Perros" estaban con intenciones de enfrentarse, según las averiguaciones de los efectivos y por los movimientos que había en el sector.Comisionado al lugar personal del móvil 7683 procedió al chequeo de tres hombres que se encontraban en la intersección de ambas calles siendo estos Javier C. (23), Matías L. (18), Pablo V. (22), quienes solo dijeron que "estaban fumando" en el lugar. Vale mencionar que tras las sospechas, personal policial quedó en custodia de los masculinos y se llevó a cabo un rastrillaje en las inmediaciones del lugar, observando entre los pastizales un arma de fabricación casera (tumbera), motivo por el cual se procedió a entablar comunicación telefónica con el fiscal en turno Carlos Vottero, quien dispuso que personal actuante proceda al secuestro de dicho arma y debido a que ninguno de los hombres poseía el arma se proceda al traslado en averiguación de sus antecedentes.Es por eso que se procedió al secuestro de un caño de 82 centímetros de largo el cual posee en su interior un cartucho calibre 12, y de dos caños en forma de "L" unidos por cinta aisladora de color negro. Además, había un trozo de cámara de bicicleta de color negro, elementos que fueron trasladados al destacamento N° 9 junto con los tres masculinos en averiguación de sus antecedentes.Personal de la Comisaría Segunda de nuestra ciudad detuvo la marcha de un hombre que circulaba en una motocicleta sobre calles Crio. Kaiser y H. del Carril. Este, al ver el patrullero intentó cambiar su rumbo, pero fue interceptado.Procedieron al traslado del mismo, en averiguación de sus antecedentes y fue identificado como Ezequiel A, de 22 años. Al no registrar antecedentes y al no poseer pedido alguno, se lo comisionó al personal de Protección Vial y Comunitaria, quien procedieron a la retención de una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip por carecer de documental y encontrarse en precarias condiciones estructurales.