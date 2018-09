La ciudad donde triunfó y se destacó un gran deportista argentino

Fue un espléndido y cálido mediodía de verano el día que arribé a esta pintoresca ciudad, situada al sur de los Estados Unidos y no muy lejos de la frontera con la República de México.Luego de transcurridos los 25 minutos que aproximadamente median entre el aeropuerto y la zona céntrica de la ciudad, me encontraba realizando el papeleo en el hotel previamente reservado. Este, como casi la mayoría de los hoteles de esta ciudad, se encuentra espléndidamente ubicado a la vera del "River Walk"- paseo del Río-, que es el principal y más característico atractivo turístico de San Antonio.Estando ya en la habitación asignada, me dirigí al panorámico balcón, quedando gratamente sorprendido por la espléndida vista de la ciudad, y por debajo, la verde fronda de los añosos árboles que parecen esconder el discurrir de las aguas del pintoresco Paseo del Río. Sin mediar más tiempo bajé rápidamente para poder disfrutar de las maravillas de este encantador y singular lugar.A lo largo de este oasis verde, el río se desliza lentamente recorriendo todo el centro de la ciudad. A cada paso, entre una y otra curva el atractivo paisaje del río San Antonio va sorprendiéndonos una y otra vez; por ejemplo, si miramos a la izquierda, en un recodo del río, descubrimos el anfiteatro "Arneson", con las verdes gradas de un lado y el escenario abierto del otro, ambos separados por el paso de las tranquilas aguas del famoso río. Si giramos nuestras cabezas hacia la derecha, vemos el colorido de las diversas embarcaciones y sus alegres pasajeros, disfrutando de todo lo bonito que se presenta ante sus ojos.A este lugar mágico y romántico se lo denomina "Paseo del Río" y está flanqueado por grandes árboles añosos donde se podrá pasear por caminos de laja y canto rodado, entre canteros con flores de vivos colores y el verde intenso de una vegetación lozana que hacen muy refrescante a este tradicional lugar de la ciudad.Continuando el paseo a lo largo del río, se advierte que a sus orillas, además de los hoteles, se encuentran cantinas italianas y mexicanas con el colorido típico de sus parasoles, cafés al aire libre, restaurantes y coquetas boutiques.Durante todo el día, y también por las noches, se puede disfrutar de un encantador paseo por el río; aproximadamente cada 10 minutos, está a disposición de los turistas la embarcación que recorre y da una vuelta completa a todo el paseo por el río que dura más o menos una hora.En horas del almuerzo y de la cena se puede navegar y comer a bordo en embarcaciones especialmente acondicionadas para dicho fin y que, desplazándose lentamente, permitirán a los pasajeros dar un sano paseo.La importancia de este singular lugar lo da el hecho de que las habitaciones de los hoteles que tienen balcones con vista al río tienen una tarifa diferenciada de aquellas otras que dan a la calle o a cualquier sitio que no sea frente a este paisaje.Muchas de las diversiones de San Antonio tienen lugar en o a lo largo del "Paseo del Río" que, sin lugar a dudas, constituye su principal interés y tradicional atracción.La ciudad de San Antonio pertenece al Estado de Texas y está situada al sur del Medio Oeste estadounidense. Es una ciudad diferente al resto de las existentes en dicho país e inclusive a sus dos vecinas mayores en el Estado, como lo son Houston y Dallas.La pintoresca San Antonio es una ciudad acogedora y cálida, que mantiene vivo su espíritu de ciudad con raíz latina, hispánica y mexicana al mismo tiempo. El visitante de habla hispana puede desenvolverse mejor que el norteamericano, dada la propensión de la ciudad hacia los nombres españoles de calles y lugares. El porcentaje de los residentes de San Antonio que hablan español es más alto que el de Miami o Los Angeles: algo más del 60%. .La ciudad tiene 900.000 habitantes y cerca de dos millones en el área metropolitana, y es el tercer núcleo urbano de Texas por su población e importancia, pero es el primero por su actividad turística. San Antonio ofrece un turismo diferente, no tradicional, que atrae a viajeros de todas partes del país y aún de algunos países extranjeros.Sólo algunos días bastarán para que el turista andariego y curioso pueda disfrutar de todas sus atracciones. Además, puede visitársela en cualquier época del año, pues en los meses de invierno su clima es bastante benigno, allí no nieva ni hace mucho frío.Su activo aeropuerto internacional está a sólo dos horas y media de vuelo, tanto de Miami como de Los Angeles, y a tres horas y media de la ciudad de Nueva York.En los alrededores de San Antonio, a no más de 40 minutos de viaje por carretera, se encuentran las cavernas "Natural Bridge", que son las más grandes de las cuatro existentes en el Estado de Texas. En estas maravillas subterráneas, una visita le dejará recuerdos para toda la vida.Verá colores que excitarán al artista; extrañas formas para desafiar al escultor... un paraíso subterráneo que será una maravilla para el fotógrafo, admirando y sorprendiéndose a cada paso con las miles diferentes formaciones que se encuentran en el recorrido.Estando arriba, en la superficie, uno está muy lejos de imaginar que unos cuantos metros debajo de nuestros pies pueda existir un mundo tan diferente como fantástico.En el Parque Hemisférico se encuentra la Torre de las Américas, que es la más alta del país en su tipo, teniendo 250 metros. Ofrece una espectacular vista panorámica de San Antonio y su extensa zona de influencia, tanto desde los ventanales de su Observatorio Mirador, como desde el restaurante "giratorio". La Torre posee tras ascensores panorámicos externos.El Parque donde se levanta la Torre, posee un hermoso jardín acuático, campos de juegos para deportes -entre ellos, el del estadio donde juegan los "Spurs" de Manu Ginóbili, el Centro de Convenciones y el Instituto de Cultura Texana.La oferta de lugares para visitar es variada pero, por breve que sea la estadía, San Antonio tiene -además de lo descripto- otros lugares de interés para el visitante primerizo. Entre ellos se encuentran el Fuerte y el Museo Histórico "El Alamo", el Museo de Arte, distintas galerías de arte, el teatro Majestic, el colorido del Mercado Mexicano, el anfiteatro Arnesson, el barrio colonial La Villita, Las Misiones Españolas, el Mundo Marino, el Jardín Botánico y el Zoológico, etc.Estas son, entre otras las opciones que esta ciudad posee para el visitante curioso y exigente, en busca de un lugar diferente que ofrezca un turismo alternativo y no tradicional.Cómo llegarLa línea de bandera norteamericana cubre diariamente el trayecto Buenos Aires- Dallas, desde esta ciudad, en menos de una hora, llega a San Antonio.