Debaten problema de tránsito

El Concejo Municipal sesionó anoche durante dos horas en el Club de Leones, aprobándose 9 proyectos. El presidente de la entidad Miguel Nos aprovechó para agradecer el gesto, recordando la cesión de un terreno para la construcción de un centro de día aprobado este año. Uno de los proyectos que acaparó el debate fue el pedido sobre controlar el tráfico vehicular en horario de ingreso y egreso en la Escuela Alberdi. Visintini mencionó que hay 600 alumnos en la escuela primaria y 218 en el jardín contiguo. "Es un pedido que viene de 2013 con reductores de velocidad en calle Sarmiento, en 2016 y 2017 la semaforización en Sarmiento y Pueyrredón. Como no hubo respuestas, esperamos tener una pronta solución para ejercer controles de seguridad vial".Muriel dijo que "es más difícil para padres que los alumnos, las motos en contramano; se necesita un cambio cultural con educación, se debe incluir en la currícula sobre tránsito, modificar conducta de mayores para cuidar la vida de sus hijos. Hay responsabilidades con diferentes roles".Mársico preguntó "¿qué hacemos? Más allá que Bonafede dijo que los resultados son a 10 años con el cambio de la conducta vial, el problema es el día de hoy, son incumplidores los padres, un Estado que mira indiferente y para otro lado. ¿Qué hacemos con los que no cumplen?"Bonafede utilizó el cartel "campaña una vacuna contra el sarampión” para decir que "hoy la epidemia es la muerte por accidentes de tránsito. Ojalá se logre el objetivo del tránsito como fue el sarampión".Pascual sostuvo que "en todas las sesiones está el problema del tránsito, lo que habla mal como sociedad. No valoramos el respeto, la solidaridad y la convivencia como sociedad, cruzan donde se lo ocurre. Todo comienza en la familia con educación vial. Hay 13 víctimas por accidentes en 2018".Menossi señaló "las 4 patas de la mesa: familia, educación, infraestructura y controles. En 2014 solicitamos agregar más escuelas con 'el camino seguro' porque en las escuelas vemos normas que se infringen. Además de las 13 muertes, cuántos víctimas hay en los centros salud, que pagamos con los impuestos, siendo uno de los problemas más graves de la ciudad. Los concejales tenemos que ponernos la camiseta de educación vial en los controles".Garrappa opinó que "si en salida de la escuela hay controles de Protección Vial, doblan en contramano para esquivar; el problema es complejo, ni un retardador ni semáforo puede evitar que estacionen en doble fila, es un compromiso de todos, ¿cuál es la política pública en las aulas?".dependerá de la Secretaría de Educación, destinado a los alumnos en situación de vulnerabilidad de primaria y secundaria. Viotti: "según el Ministerio de Educación de la Nación, de 2003 a 2014 de la primaria a la secundaria, cada 100 niños 70 se terminaron en las privadas solamente 29 en las públicas". También hablaron Muriel, Pascual, Sagardoy, Menossi. "En el bicentenario del 2010, Rafaela comenzó un programa de inclusión educativa, con 5 sectores de la ciudad, se visitan los que terminan 7° grado y no están inscriptos en el secundario, con la articulación de equipos territoriales. Está la capacitación en oficios para jóvenes desde los 16 años" (Garrappa).para empresas, industrias, comercios, instituciones que colaboran en políticas de empleo (Garrappa).se realizará en la EEA del INTA Rafaela el 26 de octubre de 8 a 15, con la participación de productores y profesionales de distintos lugares (Garrappa).Bonafede se quejó que la respuesta no fue satisfactoria, sin firma, pidiendo ocupar el espacio en el subsuelo, utilizando el 'turnero' (la pantalla) para que la gente se informe sobre salud, tránsito, educación, cultura"."tecnología es útil, pero caemos en excesos; en las vecinales hagan talleres sobre uso responsable de ciudadanos digitales" (Bonafede)."es un pedido de vecinos de hace tiempo, continuar la trazabilidad para unir los barrios Mosconi y Pizzurno" (Garrappa).Garrappa recordó el proceso desde julio 2017 con el convenio urbanístico a la UNRAF de 10 ha en el suroeste. Esta donación está a la altura de la prolongación de avenida Podio, son 5891 m, corre de este a oeste. Menossi hizo la evocación con la designación de Pablo Emilio Comtesse, carpeta presentada en 1997 por Beatriz Fontanetto al presidente Aldo Camusso. Comtesse (1893-1949) fue radical, presidente del Concejo, jefe del Registro Civil, secretario del Municipio, presidente de Atlético y Sociedad Suiza, cooperativista. Estuvo presente su nieto el doctor Pablo Poli Comtesse.se trató sobre tablas, reemplazado al Tío Astesano que se jubiló.