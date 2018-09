El dólar trepó a $ 40,52

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El dólar operó ayer con tendencia alcista y cerró a $ 40,52 para la venta en una rueda en la cual el Banco Central renovó sus intervenciones en el mercado de futuros para moderar la suba de la divisa, tras anunciar cambios en la política monetaria. Según un promedio publicado por el organismo que conduce Guido Sandleris, la moneda finalizó este jueves a $ 38,60 para la punta compradora y a $ 40,52 para la vendedora, lo cual significó un incremento de $ 1,09 frente al miércoles.

Operadores evaluaron que, tal como sucedió el miércoles, la autoridad monetaria concretó intervenciones en el mercado de futuros para contener las expectativas y moderar la suba del tipo de cambio. Así, la primera reacción del mercado al anuncio de la nueva política monetaria se reflejó en un aumento de la divisa y una persistente demanda.

El miércoles, el Banco Central había dado a conocer que, en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se pondrá en marcha un esquema mediante el cual el dólar flotará entre los 34 y 44 pesos.

En ese sentido, había aclarado que sólo iba a concretar intervenciones mediante ventas de reservas en caso de operar por fuera de esos valores. A su vez, esa banda de flotación se ajustará diariamente a una tasa de 3 por ciento mensual hasta fin de año y se recalibrará al comienzo del año próximo.

Tras el cierre de este jueves, analistas consideraron que la autoridad monetaria no debió publicar cuál iba a ser el margen de fluctuación de la moneda norteamericana por entender que a partir de ello se va a mantener la tendencia alcista y la especulación. El precio máximo propuesto en la banda supera al promedio estipulado en el Presupuesto 2019, de $ 40,10.

En tanto, las reservas internacionales finalizaron en US$ 49.551 millones, al disminuir US$ 18 millones respecto del día hábil anterior.



SANDLERIS CON

AUTORIDADES DE BANCOS

​El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se reunió con representantes de las entidades financieras por primera vez desde su llegada a la autoridad monetaria. Tras el encuentro, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) brindó su respaldo al Gobierno y al organismo. Consideró que los anuncios realizados esta semana por las autoridades nacionales "refuerzan el compromiso hacia el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, dos pilares fundamentales para garantizar un proceso de desarrollo".

"El programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitirá despejar problemas estructurales de las últimas décadas en la Argentina", evaluó la entidad.