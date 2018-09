Ex colaboradores de los Kirchner a prisión

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Los ex secretarios de Néstor y Cristina Kirchner, Raúl Copetti y Roberto Sosa, y el jardinero Ricardo Barreiro se entregaron ayer en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la causa de los cuadernos, luego de que el juez Claudio Bonadio ordenara sus detenciones.

Copetti se presentó en el Juzgado de Bonadio cerca del mediodía y quedó a disposición del magistrado, que en las próximas horas le tomará declaración indagatoria: el ex colaborador había sido requerido por el magistrado federal por ser considerado el recaudador del ex matrimonio presidencial en Santa Cruz.

En paralelo a su detención se realizaron allanamientos en propiedades de Copetti en Calamuchita, Córdoba, donde se secuestró una importante suma de dinero, autos, armas y documentación. Más tarde, cerca de las 15:00, se entregó también en el cuarto piso de Comodoro Py Sosa, otro ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner nombrado en el marco de la causa por los supuestos sobornos en la obra pública.

Luego, lo hizo Barreiro, el polémico jardinero del matrimonio presidencial, que también aparece en las declaraciones recolectadas en el caso.

Estas tres detenciones se sumaron a las de los dos ex secretarios privados de la ex presidenta Julio Álvarez y Víctor Fabián Gutiérrez, arrestados este miércoles.