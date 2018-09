carta de lectores

VOLANTA:TITULO: Juicio abreviadoCOPETE:PIE DE FOTO:FIRMA:------------------------------------------------------------------------------Sr. Director:Una mirada, una opinión y la pena de muerte efectiva e instantánea. Esa mañana iba a amanecer, pero yo no lo iba a ver. Si sombra, alimenté insectos, produje oxígeno, albergué pájaros. Tal vez los mismos verdugos hayan descansado a mi lado. Puede ser que mis ramas no habían crecido como correspondía, estéticamente no era la perfección pero no por distinto dejaba de cumplir con mi función de oxigenar el planeta. El que determinó mi condena se fue con la satisfacción del deber cumplido. La persona que sabe y podía curarme no tuvo tiempo de verificar mi estado de salud cuando dio las explicaciones del hecho. Era tarde, ya no había marcha atrás.Después de las 24 horas recibió la información que el árbol indefenso que no podía causar daño alguno ya no molestaba, estaba en un camión rumbo abonar la tierra de su último trabajo. Tal vez si se hubieran preocupado un poco por mi podría haber festejado un día más de la primavera, un verano más, ya que mis ramas desaliñadas estaban completas de hojas llenas de vida con muchas ganas de vivir como yo.No hay pruebas. El testigo ocular es el mismo que cometió el acto, los jefes o jerárquicos deben creerle y basarse en sus dichos, sean veraces o no.Mi opinión es muy distinta, pero nadie me la preguntó y porque no pude ejercer ningún acto de defensa. Hay muchas dudas, cosas mal hechas, apresuramientos, inoperancia, oscuridad, falta de comunicación, pero una sola certeza: yo no estoy para que me expliquen por qué me mataron.La fecha de vencimiento de mi existencia la había puesto la naturaleza, la motosierra cambió el destino adelantando la misma. Notifíquese, archívese, comuníquese, CASO CERRADO.Nota para el medio ambiente. Por causa de fuerza mayor, me retiro de mi trabajo.Jacaranda QEPDDomicilio: Las Araucarias 1270.Edad: 8 años.