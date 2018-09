Interesante presencia en el recorrido histórico

El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el 27 de septiembre, una fecha que busca fomentar la sensibilización entre la comunidad internacional respecto a la importancia de esta actividad y su valor social, cultural, político y económico. Este día se eligió por coincidir con un hito importante: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 1970.

En adhesión a esta jornada, la Comisión de Turismo de Rafaela organizó en conjunto con el Museo Histórico Municipal un recorrido Histórico Arquitectónico guiado por Bulevar Santa Fe. La actividad se realizó por la tarde y fue es gratuita, siendo el punto de encuentro la sede del Museo Histórico en la esquina de 9 de Julio y Bulevar.

En diálogo con LA OPINION, Alejandra Mahieu, ejecutiva del Area de Turismo del municipio, nos comentó que “esta iniciativa se realizó para celebrar el Día Internacional del Turismo. Afortunadamente fueron varios los ciudadanos que participaron de este recorrida, alrededor de 50, donde se dio un paseo por el Bulevar Santa Fe, prestando atención a algunas particularidades de edificios emblemáticos que en la cotidianeidad pasamos por alto y no les prestamos atención. Pasamos y charlamos sobre Scossiroli, el antiguo Colegio Nacional, algunas tiendas, los grandes almacenes Ripamonti, el Hotel Toscano. En total, hubo 16 puntos en el recorrido, que lo hicimos a través de una guía para poder acompañar al grupo. Este recorrido, y dos más, están disponibles en la App de la Municipalidad de Rafaela (Rafaela Ciudad) de manera que cada uno que ingresa lo puede hacer cuando quiera de manera individual. Lo que hay que hacer es bajar la aplicación para empezar a desarrollar el recorrido. Cada punto de interés tiene un pequeño texto y al que le cuesta leer, también están los audios para hacerlo algo más accesible y que todos puedan disfrutar de este recorrido y de 2 más. Por ahora, los 3 tienen una mirada histórica, pero con el tiempo queremos ir cargando y generando más recorridos por la Plaza 25 de Mayo, con otra mirada deportiva o de más actualidad”.

Luego agregó que “estuvieron presentes estudiantes, profesores de historia, ciudadanos en general, no necesariamente vinculados con el quehacer turístico. Nos sorprendió la convocatoria, porque no esperábamos que se sume ese número de participantes a la iniciativa. Veremos en cuanto a la demanda si repetimos o no este recorrido. La idea es resaltar la App y que cada uno lo pueda hacer de manera individual. Hoy -por ayer- lo hicimos así para celebrar el Día Internacional del Turismo. Gracias a Dios el tiempo nos pudo acompañar para que lo podamos llevar a cabo”.

Por último, con respecto a la evaluación del turismo en Rafaela que se hizo este año, respondió que “el turismo en Rafaela es un poco ardua, porque tenemos que trabajar mucho en revertir este concepto del turismo vinculado solo al ocio y las vacaciones. En realidad, el turista es aquella persona que pernocta al menos una noche en el destino. Rafaela, según el Indec, recibe más de 70.000 turistas al año. Entonces, hay mucha gente que viene por cuestiones de salud, de deportes, de negocio, y a todos esos turistas tenemos que brindarles algo o resaltarles algunas características particulares de la ciudad que están algo calladas, esperamos que nosotros nos ocupemos de revalorizarlas. Tenemos muchas cuestiones históricas, culturales que de a poco se intenta resaltar”.

En la recorrida también participaron las concejales Alejandra Sagardoy y Carina Visintini, Mariana Andereggen, Secretaria de Educación, junto a integrantes de la Cámara de Comercio del Centro Comercial e Industrial.