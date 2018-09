Enduro Santafesino en el autódromo de Rafaela

El autódromo "Ciudad de Rafaela" servirá de marco, este fin de semana, a la disputa de la sexta fecha del Campeonato de Enduro Santafesino.

La especialidad, que visitará por primera vez esta temporada al predio del Club Atlético, iniciará su actividad mañana y la cerrará el domingo, en un escenario muy veloz y el de mayor extensión de la provincia.



EL CRONOGRAMA

Los horarios para la jornada sabatina son los siguientes: de 12:00 a 17:00 recepción de inscripciones; de 13:00 a 17:00 pruebas libres de motos y quads; a las 17:30 clasificatorio (1 vuelta).

Para el domingo se están previstas las siguientes actividades: de 08:30 a 10:30 recepción de inscripciones y pruebas libres para quienes no hayan girado el sábado; a las 11:00 largada de la primera carrera; a las 12:30 largada de la segunda carrera; a las 14:00 largada de la tercera carrera y a partir de las 16:30 entrega de premios.

El costo de la entrada general -con derecho a ingresar en las dos jornadas- se estableció en $50, mientras que los menores de 10 años gozarán de libre acceso al autódromo local.



EL CAMPEONATO

Hasta el momento se disputaron cinco fechas por el Campeonato de Enduro Santafesino, en las ciudades de Casilda, Carcarañá, Venado Tuerto, Santa Fe y Rosario, estando ordenadas las posiciones de la siguiente manera:

Enduro Pro A: Juan Ignacio Favaro 100 puntos; Horacio Favaro 77 y Lorenzo Quadri 30.

Enduro Pro B: Diego Warner 75 puntos; Pablo Riva 69 y Germán Pistoni 60.

Enduro Master Pro: Fernando Segatti 100 puntos; Mauro Martínez 56 y David Boggiani 50.

Enduro Pro C: Franco Serra 56 puntos; Juan Cruz Fernández 40 y Andrés Spina 17... Ariel Dellasanta 10.

Enduro Master Pro B: Javier Rolón y Gabriel Odarda 70 puntos; Raúl Orella 61... Gustavo Peralta 20.

Enduro Sport: Mauro Giovanini 84 puntos; Santiago Luchetti 82 y Augusto Giannico 55.

Enduro Sport Master: Martín Rubiolo 77 puntos; Ariel Dellasanta 65 y Juan Monges 57.

Enduro Principiantes: Hernán Turrubiano 68 puntos; Andrés Frizio 42 y Luciano Aguilar 39.

Cuatri Mini A: Franchesco Lamelza 57 puntos; Ignacio Gotfi 49 y Matías Gómez 20.

Cuatri Pro A: Diego Lamelza 70 puntos; Máximo Bianco 35 y Diego Curiotti 34.

Cuatri Pro C: Franchesco Lamelza 92 puntos; Cristian Belfiori 79 y Fabio Pistoni 20.