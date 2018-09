Antón pero no pirulero recorre los barrios

Tal como adelantáramos, la consagrada comedia teatral "Antón pero no pirulero" está presentándose en diferentes vecinales de la ciudad. Esta iniciativa del municipio a través del Área de Vecinales, busca descentralizar las actividades culturales, acercando distintas opciones a los barrios para que el traslado no sea un impedimento para disfrutar de un buen momento junto a la familia y los vecinos.

La obra del Grupo Alas dirigida por Juan Carlos Ceja, en los próximos días se presentará según el siguiente detalle: Lunes 1º Vecinal Villa del Parque // 21 Hs. Martes 2 Escuela Vecchioli Turno nocturno // 20,30 Hs. // España y Nicola. Miércoles 3 Escuela Vecchioli Turno nocturno // 20,30 Hs. // España y Nicola. La entrada es libre y gratuita y será una oportunidad para reírse en familia de esta desopilante producción.



Sinopsis

Es una comedia con una duración de 65 minutos y está destinada a jóvenes y adultos. En la misma se ven dos historias. Una es la de un padre preocupado por el futuro de su hija soltera y por su pasar económico, una hija histérica con un pretendiente hipocondríaco y particular.La otra historia es la de un terrateniente que se presenta en casa de una joven viuda para cobrarle un dinero que le debía su difunto marido, y a partir de ahí se desarrolla una relación de reproches y enamoramientos."Antón pero no pirulero" nos muestra problemas que son de todas las épocas y cómo el ser humano muchas veces se deja llevar por su carácter tanto como por sus intereses.Antón pero no Pirulero es un espectáculo teatral de contenido humorístico compuesto por dos obras breves del autor ruso Antón Chéjov, el nombre de las mismas son: Pedido de mano y El Oso. Los personajes tragicómicos y risibles tienen un entramado de relaciones afectivas guiado en gran parte por cuestiones económicas.Colabora Municipalidad de Rafaela y Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura