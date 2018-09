Ablación múltiple de órganos fue realizada en el Hospital

Con motivo de la muerte de Enrique Sebastián Vargas de 34 años producida en la tarde de anteayer, a la noche se realizó un operativo de ablación múltiple de órganos en el Hospital "Jaime Ferré", supervisado por el CUDAIO.

"La constatación de muerte encefálica se determinó al mediodía de ayer (por anteayer), se hizo el trabajo con los familiares con contención, comunicación al CUDAIO, el trabajo en equipo de médicos, enfermeros e instrumentistas de la terapia y quirófano del Hospital, laboratorio, servicio de imágenes, más el Cudaio, se fue llevando adelante todo el proceso. Después fue la etapa de histocompatibilidad y luego de determinar cuáles eran los receptores de los órganos, a las 3:30 de la mañana de hoy (por ayer) arribó el avión de Córdoba capital, encargado de llevar el corazón. Los restantes órganos que se ablacionaron fueron riñón, córnea y páncreas, que quedaron en nuestra provincia. Fue todo muy exitoso, también estuvo colaborando para el traslado de los órganos el servicio del 107", destacó el doctor Jorge Bertram ante la consulta de LA OPINION.

Recordemos que Vargas había tenido un accidente el sábado último durante un choque con otra moto en la esquina de las calles Brigadier López y Manera del barrio Mora, sufriendo heridas de carácter graves lo que obligó a su internación en terapia intensiva del Hospital. "Era un donante expreso, pero igualmente se tramitó el consentimiento con su familia y la autorización de la Fiscalía", precisó.

Todo el operativo tuvo una duración aproximada de casi un día. "Es un trabajo en silencio, con un altísimo grado de responsabilidad y precisión que se lleva adelante para que culmine con el máximo de los éxitos; gracias a Dios se está dando así y lo más contento de todo es que se está llevando dentro del Hospital, que está totalmente preparado, capacitado y con todo el equipamiento para poder llevar adelante estos procesos. Gracias a la gran labor de todo el equipo y los servicios nombrados del Hospital, más la conexión inmediata y la presencia del Cudaio se pueden llevar a cabo. Es una gran satisfacción y es el agradecimiento de todo el equipo por este gran trabajo, mucho esfuerzo y dedicación. También está comprometido la parte de informática para hacer el rastreo de histocompatibilidad, el sistema no se puede caer, tiene que funcionar perfectamente bien para dar con la mayor precisión y saber quien va a ser el receptor del órgano", agregó el profesional durante el programa "Algo Dirán por radio FM Galena.

- ¿Cuáles son los parámetros que se miden para hacer la histocompatibilidad?

- El grupo sanguíneo, la característica de sexo, el grado de urgencia en sí, son los que se toman como precisión principalmente. Entra en un sistema informático que está a nivel nacional a cargo del Incucai, empieza a "jugar" y van saliendo los pacientes sobre el estado de gravedad y necesidad que tienen. Una vez que sale el receptor se hace la comunicación directa con el nosocomio para precisar los detalles entre las partes involucradas.

- El hecho de contar con el flamante tomógrafo, ¿sirvió para este caso en particular?

- Sí, para este tipo de accidentes permite realizar el estudio y tenerlo dentro del Hospital ayuda a aligerar lo que es el tiempo en sí en forma significativa y tomar lo más antes posible con el estudio la conducta rápida a seguir. Ha reforzado muchísimo la respuesta para con el paciente, es un equipo de alta resolución con muy buena tecnología y el neurocirujano para tener las mejores respuestas ante la situación. Los accidentes no han bajado, los accidentes están a la orden del día, se incrementan más los fines de semana. Los jefes de todos los servicios lo ven muy beneficioso y ayuda a alienar las conductas a seguir para un médico que está en la guardia y recibe a un paciente accidentado para el seguimiento del paciente.