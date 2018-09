El juvenil Alex Luna a la selección Sub 15

El jugador Alex Luna, de la novena división de Atlético de Rafaela, se sumará a partir de la semana que viene en el predio de AFA con la selección nacional Sub 15, que se encuentra evaluando distintos jugadores para el Sudamericano 2019.Se trata de una nueva satisfacción para las juveniles Celestes. Luna llegó a la Crema a los 9 años, proveniente de 9 de Julio.Cabe mencionar, además, que ayer comenzó a entrenar Matías Godoy nuevamente con la Sub 17 para el torneo Cuatro Naciones que se disputará en Ciudad de México. El Seleccionado Sub 17, con lista de convocados confirmada y bajo la conducción técnica de Pablo Aimar y Diego Placente, inició su último microciclo de entrenamientos en el Predio Julio Grondona, con concentración incluida. El 30 de septiembre viajarán a México.