Las mejores cocineras son rafaelinas

Así lo dispuso el jurado del torneo nacional de cocina que reconoció a las rafaelinas Stucky Jorgelina, Ramallo Natalia y Rivaneira María C., otorgándoles el primer premio en esa justa gastronómica.

Nuestra ciudad sobresale por mantener la cultura del trabajo y justamente esa misma cultura es la que aportó momentos de alegría, emoción y sano orgullo a través de jóvenes trabajadores de nuestra ciudad que, concursaron en justas nacionales relativas a su labor y lograron descollar.

Tal es el caso de las alumnas de cursos de Gastronomía del Centro de Formación Profesional Nº 5 "María Eva Duarte de Perón", Jorgelina Stuky - empleada de Toribio Resto Bar-; Natalia Ramallo, quien cumple funciones en Tres56- y María C Rivaneira . En el establecimiento que dirige Gabriel Ruggia se entrenaron a las órdenes de Fernando Gorosito.

Ellas cncursaron en el Cuarto torneo nacional de Cocina que organiza UTHGRA y la Educación para el Trabajo, a través de la filial Mar del Plata con la organización del chef Omar Piedrabuena, y la Secretaría de Capacitación y formación profesional de UTGRAH a cargo de Argentino Gengiro.

Recientemente nos visitaron, acompañados por el secretario general de UTHGRA Rafaela, Carlos Bainotti y realmente todos se manifestaron sumamente gratificados por el logro que puso a Rafaela en lo más alto del pináculo de la gastronomía, ya que en un concurso entre estudiantes de la especialidad, el equipo rafaelino logró descollar.

El director del establecimiento que las formó, Gabriel Ruggia, que manifestó su honda satisfacción reconoció especialmente la dedicación que pusieron las tres en los dos meses de intensivo entrenamiento, remarcando que "la idea es que cada vez que se cita institucionalmente, asistir, si se gana muy bien, y si no es una valiosa experiencia", también destacó que el torneo fue muy parejo, y alabó el nivel de las otras concursantes, elogió además la solidez de las enseñanzas de Fernando Gorosito. Por otra parte agradeció a Carlos Bainotti y en su persona a UTHGRA.

Se manifestó orgulloso por el logro y enfatizó el saludo transmitido por Claudia Balagué felicitando a las alumnas.

Las tres distinguidas se manifestaron maravilladas por la experiencia y resaltaron, las tres que el secreto del triunfo se debe a lo bien aceitado que estuvo el equipo y cómo pudieron manejarse coordinadamente, además agradecieron a sus respectivos empleadores por permitirles la asistencia y a sus familiares y amistades por acompañarlas y alentarlas.

Fernando Gorosito puso de relieve que el logro " es más que satisfactorio estuvimos dos meses a full, si bien es un torneo en el que debíamos mostrar habilidades, destrezas y competencias, con muchos obstáculos e imprevistos, que la cocina los brinda, fui ajustando de acuerdo a años anteriores, fijándome en las devoluciones del jurado en años anteriores y siempre con el deseo de fortalecer, recoger experiencias e ir mejorando en cada torneo y tratando de llevar al equipo a lo máximo posible, y se dio, se trabajó mucho en estrategia, en fortalecer el equipo, que sepan hacer de todo, que se ayuden, se ordenen, que disfruten, ajustar todos esos detalles, es la función del profesor, gracias a ello hemos podido tener este resultado".



LOS ASADORES

Como ya lo anunciamos dos asadores de nuestra ciudad, que se desempeñan en Casa D'Esteban , Mazimiliano E. Gerbino y en Tres 56 Bar, Néstor Matías Correa, concurrieron al tercer campeonato Federal del Asado que organiza el Gobierno de la ciudad de buenos Aires, concretado en Mataderos, representando a nuestra provincia a través de la seccional Rafaela de UTHGRA.

Si bien no lograron hacerse con el primer premio ambos profesionales de la parrilla se mostraron sumamente gratificados por la experiencia pese a que tuvieron un día con un clima bastante pesado, mucho calor y luego tormenta, pese a ello "la pasamos bien, disfrutamos, aprendimos, conocimos gente de todas las provincias argentinas, fue muy lindo".

Resaltaron que para asar el corte tenían una hora en tres grupos de 8, Néstor remarcó que " estaba muy emocionado y con muchas ganas de participar", ambos coincidieron que mientras aguardaban la hora de concursar estaban expectantes y con deseos de empezar a hacerlo. Cuando lees llegó el turno comenzó a lloviznar y el clima se puso amenazante, razón por la cual les quitaron 15 minutos del tiempo estipulado, lo que les jugó un poco en contra.

De todos modos se sienten contentos por la participación y agradecieron al sindicato por darles la oportunidad y a sus empleadores por permitirles concurrir.