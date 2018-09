Desafío en el callejero para Nicolás González

Una nueva fecha y un nuevo trazado para el Turismo Carretera que llevará su temporada a la "Copa de Oro".

Este fin de semana la máxima categoría del automovilismo nacional competirá en la provincia de San Luis por la primera fecha del play off, última etapa del campeonato, que tuvo sus 12 clasificados en la fecha anterior, disputada en Paraná.

Jonatan Castellano, Facundo Ardusso, Agustín Canapino, Mariano Werner, Guillermo Ortelli, Nicolás Trosset, Leonel Pernía, Mauricio Lambiris, Gastón Mazzacane, Juan Martín Trucco, Juan Pablo Gianini y Matías Rossi serán los 12 pilotos que comenzarán a definir la "Copa de Oro".

Fuera de esa zona la disputa se dará por ingresar entre los tres de último minuto, que será la oportunidad adicional de poder estar definiendo el campeonato para quienes no clasificaron en primera instancia.

Será un fin de semana muy emotivo como consecuencia de la desaparición, el domingo anterior, del piloto Juan Marcos Angelini, que será destinatario de una serie de homenajes en la previa de la final.

El piloto de Carreras falleció como consecuencia de las múltiples heridas que recibió al precipitarse a tierra con un avión de su propiedad.

La imagen de "Tati" estará presente en el circuito puntano, donde estará durante el fin de semana la Dodge que corrió hasta la fecha anterior, disputada en el autódromo "Ciudad de Paraná".



CHANCE DE NICO

Nicolás González, con el Torino del equipo A&P Competición, se ubica en el puesto 17 del torneo con un total de 204,5 puntos, distante solo a 7,5 unidades del tercer clasificado dentro de los tres de último minuto.

El rafaelino planteó su objetivo para esta fase del certamen en los siguientes términos, antes de partir hacia la provincia de San Luis:

"Con respecto al Torino se estuvo trabajando en el auto haciendo un repaso general y en lo deportivo vamos como siempre con muy buenas expectativas, con ganas de hacer un buen trabajo, venimos de una carrera en la que estuvimos entre los 5 ó 6 mejores a un circuito totalmente diferente donde hay que ir de menos a más. Intentaremos seguir siendo protagonistas y sumando puntos para poder ingresar a la Copa de Oro entre los tres de último minuto. Vamos con la idea de disfrutar de un gran fin de semana; aprovecho para agradecer a todas las empresas por el gran esfuerzo y apoyo que me brindan fecha a fecha, como así también a toda la gente de Rafaela y la zona que son incondicionales todos los fines de semana de TC; les envío un gran cariño para todos", dijo Nicolás.



EL CRONOGRAMA

Hoy se pondrá en marcha el cronograma con estas actividades: de 12:00 a 12:10 y de 12:15 a 12:25 primer entrenamiento TC Pista; de 12:30 a 13:00 y de 13:05 a 13:35 primer entrenamiento Turismo Carretera; de 13:40 a 13:55 y de 14:00 a 14:15 segundo entrenamiento TC Pista; de 15:05 a 15:13, de 15:23 a 15:31, de 15:41 a 15:49 y de 15:59 a 16:07 primera clasificación Turismo Carretera; de 16:35 a 16:43, de 16:50 a 16:58 y de 17:05 a 17:13 primera clasificación TC Pista.