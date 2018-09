Midgets del Litoral: luego de 17 años regresará mañana a Altos de Chipión

Transcurrieron nada menos que 17 años de la última visita que realizó el Midgets del Litoral a la localidad cordobesa de Altos de Chipión, a la que regresará mañana para dar cumplimiento a la segunda fecha del play off.

En la anterior visita en esa población, concretada el 9 de septiembre de 2001, la victoria había quedado en poder de Fernando Merke, escoltado por el múltiple campeón Gabriel Maletto y Mariano García.

Este año, en el marco del Torneo Oficial "Aníval `Chuno´ Alemani", el Midgets del Litoral y el Midgets del Este Cordobés compartieron una programación mecánica que se desarrolló en el mes de agosto en Vila, usándose en la oportunidad el circuito "Juan F. B. Basso", de la AML.

De esa manera, el espectáculo que se realizará este sábado, puede interpretarse como una devolución de gentilezas de la categoría más emblemática de esta región, que se trasladará a la vecina provincia.

Se utilizará el circuito "Antonio Depetris" y el evento será organizado por el Club Social, Deportivo y Biblioteca Popular de Altos de Chipión, en una jornada que se pondrá en marcha en las primeras horas de la tarde y se completará en horario nocturno.

Juzgamos oportuno recordar que luego de la Etapa Regular, que se adjudicó el morterense Cristian Molardo, se puso en marcha el play off, que vio ganar a Hernán Calvi en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio.



EL CRONOGRAMA

Los horarios establecidos para mañana responde al siguiente ordenamiento: de 14:30 a 15:30 recepción de inscripciones; a partir de las 16:00 pruebas Midgets del Este Cordobés, Midgets del Litoral y Minimidgets; desde las 17;30 series Midgets del Este Cordobés, Midgets del Litoral y Minimidgets; a continuación semifinales Midgets del Este Cordobés y Midgets del Litoral; final Minimidgets; final B Midgets del Este Cordobés; prefinales Midgets del Litoral, final Midgets del Litoral y final Midgets del Este Cordobés.



EL CAMPEONATO

Luego de haberse disputado la primera fecha del play off del Torneo Oficial "Aníval `Chuno´ Alemani", encabeza las posiciones Hernán Calvi con 85 puntos; Néstor Bosio tiene 73; Henry Merke 67; Matías Audino 65; Cristian Molardo 58; Luciano Correnti 51; Maximiliano Gallo 48; Leandro Giraudo 46; Ezequiel Valentini 44 y José Luis Costamagna 38.