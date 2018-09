Son 122 los participantes en el Gran Premio Histórico del ACA

Como es protocolar, el sorteo del orden numérico entre los participantes del XVI Gran Premio Argentino Histórico organizado por el Automóvil Club Argentino se realizó en la sede central de la entidad madre, en avenida del Libertador 1850, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta oportunidad serán 122 los autos que participarán del denominado "museo itinerante" de autos clásicos que se desarrollará entre el 20 y el 25 de octubre por rutas de Arrecifes, Río Cuarto, Potrero de los Funes, Junín y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un recorrido aproximado de 2.100 kilómetros.

Como es habitual, al finalizar cada etapa los participantes donarán alimentos no perecederos a las filiales de Cáritas Argentina.

En esta ocasión y luego de estar presente en varias ediciones, no tomará parte de la Prueba de Regularidad el binomio rafaelino Héctor Rossignoli y Stella Maris Raspo, que compitió primero con un Citroën 3CV y después con un Renault 4S.

Los inscriptos, por categoría, son los siguientes: 1 en TC A; 11 en TC B; 15 en TC C; 4 en A; 2 en B; 5 en C; 25 en D; 39 en E y 20 en F.