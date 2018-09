Autorizaron la construcción de un puente peatonal

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de ayer volvió a realizar una sesión ordinaria el Concejo Municipal de esta ciudad.

En la oportunidad tras la aprobación del acta de la sesión anterior Fernando Cattaneo, presidente del cuerpo, brindó el habitual informe de Presidencia. En ese tramo Oscar Trinchieri aportó detalles de la asamblea del Consejo Asesor del Patrimonio cultural de Sunchales: Claudia Astesana, Oscar Trinchieri, Carla Macario y Flavio González, realizada el pasado miércoles en dependencias del Liceo Municipal "Intendente Julio César Sartini".

En la oportunidad fueron tratadas las presentación en anuales de proyectos de intervención correspondientes al año en curso, elevadas por las instituciones que integran el Patrimonio Cultural de Sunchales.

Tras las deliberaciones del caso fueron devueltos los documentos girados para su reformulación los proyectos de los Clubes Atlético Unión y Deportivo Libertad, y el Colegio San José, otorgándose hasta el 29 de octubre para las respectivas presentaciones,y fueron aprobados los que presentaron Amigos del Arte y la Escuela Ameghino, con los montos que se citan seguidamente: Escuela Florentino Ameghino $ 19.567; Amigos del Arte $ 115.000. Montos que serán entregados en breve, según lo hizo saber el concejal.



Comunicaciones oficiales y peticiones particulares



A continuación ingresó una Nota Particular remitida por Asamblea Sunchales, dirigida al presidente del cuerpo y con copia para el Intendente.

*Remiten propuesta de creación de una tasa por red de gas natural, para garantizar el servicio a todas las propiedades.

Despachos de Comisión

Los integrantes de Asamblea Sunchales considera que son aproximadamente 4300 frentistas los que aún no cuentan con red de gas. Que los usuarios actuales de la red de gas natural en su momento tuvieron que afrontar costos y financiación accesibles y razonables para la realización de la obra. Que los usuarios de la red de gas vigente, contaron con distintas bonificaciones en los diferentes planes de avances de la red, como caños para el tendido y metros cúbicos de gas para consumir. Que los sectores servidos se vieron beneficiados por el costo del metro cúbico que fue subsidiado históricamente, logrando un standard de vida muy superior al resto de la comunidad por donde no pasaba la red. Que el núcleo de la ciudad cuenta con servicios desde hace muchos años, por lo que no tienen que dedicar aportes de sus economías a la incorporación de los mismos, mientras que los sectores barriales son los que tienen que afrontar los costos de infraestructura de la ciudad (según el modelo tradicional, contribución por mejoras) cuando normalmente son los de menor poder adquisitivo y/o mayores necesidades sin cubrir. Que el trato es dispar y discriminatorio ya que vecinos que no tienen la red de gas, además de pagar mucho más caro el gas envasado, subsidiaron el costo del gas por red. Que la falta de planeamiento de desarrollo de ciudad arrojó grandes superficies baldías en medio de la zona urbana, mientras se desarrollan loteos en lugares alejados; esto hace que el costo de las redes en dichos loteos sean superiores o incluso puedan ser inviables.

Fernando Cattaneo manifestó la intención de requerir un informe al Ejecutivo. Leandro Lamberti señaló que la respuesta está disponible, sólo que llegó tarde para ingresarlo al orden del día de ayer.

Cattaneo propuso su pase a comisión, avalado por sus pares.



Despachos de comisión





Fueron aprobados los dos despachos de comisión





El primero de ellos es un proyecto de Ordenanza elaborado por María José Ferrero

Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a construir un puente peatonal en la intersección de calles Montalbetti y Gabi Miretti.La fundamentación fue efectuada por la autora del proyecto.



El otro despacho se relaciona también con un proyecto de Ordenanza girado por el Departamento Ejecutivo Municipal

*Declara no apto para uso oficial y disponibles para la venta tres vehículos de propiedad de la Municipalidad de Sunchales y llama a concurso público de precios con el objeto de adquirir una camioneta usada conforme pliego de bases y condiciones.

La fundamentación fue realizada por el concejal Carlos Gómez quien destacó que la camioneta a adquirir será destinada a servicios públicos.

Por su parte Fernando Cattaneo señaló que "creímos conveniente acompañar al DEM en esta renovación del parque automotor".





Proyecto presentado



Se trata de un proyecto de Ordenanza elaborado por Leandro Lamberti con la adhesión de Carlos Gómez

*Prohíbe el tendido de redes aéreas en las nuevas urbanizaciones y loteos de Sunchales.

La fundamentación fue hecha,en forma pormenorizada por el autor que enfatizó que " se busca la solución de una problemática común a todas las localidades", y apeló a la legislación vigente que data del años 1995.. Finalizada su exposición pidió la palabra Oscar Trinchieri felicitó a Lamberti y su equipo que estuvo en el tema, remarcando que "como dijo el concejal Lamberti esto será un paso adelante,hay que pensar en la ciudad del futuro".