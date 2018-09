Atlético, con equipo no confirmado, va por la recuperación ante Chicago

Con la necesidad de volver a sumar de a tres luego de la caída sufrida en Caballito, Atlético Rafaela recibirá hoy a Nueva Chicago en uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha de la Primera B Nacional. El encuentro se disputará a partir de las 21 en el Nuevo Monumental, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

El elenco Celeste tiene hasta el momento puntaje ideal en condición de local y pretende seguir por ese camino para fortalecer sus aspiraciones de luchar por los primeros puestos. Esta noche tendrá otro duro hueso de roer, puesto que el conjunto de Mataderos ha ganado los tres partidos que disputó y ya quedó libre.

Estadísticas al margen, para la Crema será imperioso crecer en su rendimiento futbolístico para darle mayores chances a la búsqueda de los tres puntos. En ese aspecto la producción exhibida ante Ferro Carril Oeste dejó dudas, en especial la solidez defensiva, partiendo desde los espacios que se observaron en la mitad del campo y que fueron aprovechados por el rival.



EQUIPO SIN DEFINIR

Más allá de la lluvia caída el miércoles por la noche y la madrugada del jueves, Atlético trabajó ayer en el predio del autódromo en la mañana de la víspera (originalmente estaba previsto hacerlo en el estadio). Pero Víctor Bottaniz no confirmó el equipo titular y no realizó trabajos tácticos que den una pauta en tal sentido, aunque sí quedaron definidos los 19 jugadores concentrados.

De esta manera, no solamente afloran algunas dudas sobre nombres, sino también en cuanto al dibujo táctico a utilizar. No obstante, ayer el DT mencionó que "la idea es arrancar con un 4-4-2 y se puede modificar el sistema dentro del partido mismo", expresando también la necesidad de "encontrar un conductor que nos de mayor generación de juego". Una alternativa sería el ingreso de Enzo Gaggi en lugar de Enzo Copetti. Recordemos que Gaggi ha vuelto a estar disponible en las últimas jornadas luego de una lesión.

Los futbolistas citados son los siguientes: Ramiro Macagno, Matías Tagliamonte, Nicolás Zalazar, Gastón Suso, Abel Masuero, Agustín Nadruz, Angelo Martino, Emiliano Romero, Gabriel Ramírez, Pablo Gaitán, Enzo Copetti, Enzo Gaggi, Ezequiel Montagna, Lucas Quiroz, Diego Meza, Mauro Albertengo, Matías Quiroga, Maximiliano Casa y Enzo Bertero.

En cuanto al rival, el entrenador Walter Perazzo dispondría los mismos once titulares que derrotaron a Olimpo de Bahía Blanca en su última presentación. Recordemos que Nueva Chicago ya quedó libre y ganó los tres partidos que jugó.



VIAJE A PARANA

Para los simpatizantes de Atlético interesados en viajar a Paraná para presenciar el encuentro del martes por Copa Argentina frente a Sarmiento de Resistencia, se fletan micros a un valor de $ 400 para socios y $ 600 para no socios. Los interesados pueden consultar en San Martín 243 o al teléfono 426126. La salida de los mismos es a las 16 horas.