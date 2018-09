Los Pumas con todo listo

BUENOS AIRES, 28 (NA) - Con el regreso a la titularidad de Ramiro Herrera como pilar derecho y otros dos cambios más con respecto al anterior partido, el entrenador del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, confirmó ayer la alineación para enfrentar a Nueva Zelanda, All Blacks, el próximo sábado por la quinta fecha del Rugby Championship.

Además del ingreso de Herrera, Bautista Ezcurra jugará como centro, mientras que Matías Moroni será uno de los wines, en tanto que estará ausente, por lesión, Ramiro Moyano. El duelo ante Nueva Zelanda será el próximo sábado en el estadio de Vélez Sarsfield desde las 19.40.

Argentina entrenó en el club Newman, en la localidad bonaerense de Benavídez, bajo las órdenes de Mario Ledesma, y en medio de una llovizna intermitente. El quince inicial que confirmó la Unión Argentina de Rugby (UAR) mediante las redes sociales tendrá a: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy, 3- Ramiro Herrera, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Javier Ortega Desio, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Nicolás Sánchez, 11- Matías Moroni, 12- Bautista Ezcurra, 13- Jerónimo De la Fuente, 14- Bautista Delguy y 15- Emiliano Boffelli. Los suplentes serán: 16- Julián Montoya, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Tomás Cubelli, 22- Matías Orlando y 23- Sebastián Cancelliere.

Hasta el momento el equipo albiceleste no logró vencer nunca al conjunto de negro, y sólo consiguió un empate, en Ferro, en 1985. cuando igualaron en 21, y todos los tantos argentinos los marcó Hugo Porta.



BAJA EN NUEVA ZELANDA

El full-back Damian McKenzie se perderá el test de la quinta jornada del Championship que enfrenta a Nueva Zelanda contra Argentina, el sábado en Buenos Aires, debido a un duelo familiar, anunció la Federación Neozelandesa de Rugby en su cuenta de Twitter este jueves. "Damian McKenzie regresó a su casa en Nueva Zelanda debido a un duelo familiar. Regresará al grupo de los All Blacks en Sudáfrica", escribió en Twitter la federación, sin ofrecer más precisiones.

Los All Blacks juegan ante los Pumas en la quinta jornada del Championship y luego viajarán a Sudáfrica para enfrentarse a los Springboks el 7 de octubre en Pretoria, en la última jornada. Con la baja de McKenzie, los lesionados (Squire, Moody) y los jugadores en descanso (Read, Franks), el seleccionador neozelandés Steve Jansen presentará un XV con seis cambios respecto al equipo que perdió ante los Springboks (36-34). Ante los Pumas, Sonny Bill Williams, que no ha jugado como titular desde el tercer test contra Francia en junio, será titular en el centro.