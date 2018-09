Nación garantiza el pago a prestadores de servicio

La diputada de Cambiemos e integrante de la Comisión de Discapacidad, Gisela Scaglia, afirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad ya comenzó a regularizar los pagos con los prestadores de servicios para personas con discapacidad, beneficiarias del Programa Federal Incluir Salud, en la provincia de Santa Fe.

“Es importante llevar tranquilidad de que vamos a pagar todo lo que haya que pagar porque queremos estar al día y corregir todo el desorden y distorsiones que dejó el gobierno anterior en la Agencia”, sostuvo Scaglia y añadió que el organismo cuenta con el quinto presupuesto de la Nación en términos de recursos. “Es un tema que nos sensibiliza a todos y, por tanto, queremos que el sistema funcione bien. No es nuestra voluntad que haya recortes, sino ordenar un sistema que estaba bastante desordenado a partir de una mala gestión”, remarcó.

La legisladora reconoció que hubo demoras en la transferencia de fondos a las instituciones y transportistas, pero aseguró que “actualmente, el Programa ya pagó el 64% de la deuda total con los prestadores de servicios de discapacidad en Santa Fe” y adelantó que “el restante 36% se cancelará durante los próximos 10 días”.

“Siempre los pagos se realizaron a 90 días; es cierto que esta vez hubo una demora mayor, que vamos a corregir. En ese sentido, estamos terminando de pagar el periodo a mayo y nos quedará pendiente el próximo”, aclaró la referente de Cambiemos en la provincia y agregó que “estamos dispuestos a dialogar con todas las instituciones que deseen hacerlo”.



EN RAFAELA

Marcelo Gieco, Gestor Territorial en Discapacidad, en declaraciones a LT28, ratificó lo informado por LA OPINION ayer: sólo se darían de baja las pensiones no contributivas a aquellos que no certifiquen una compatibilidad para poder cobrarla, las cuales serían notificadas por carta documento. Tendrían 10 días para corroborar sus datos en el ANSeS.

"Mañana (por hoy) habrá una reunión con todas las instituciones que integran la Comisión Municipal de Discapacidad para informar cómo será esto", indicó y pidió que todos los que tengan dudas, concurran al 1ª piso de la Municipalidad.

"Se propuso una manifestación para la semana que viene", dijo, en relación a la que se concretó el miércoles en Rosario, en el Monumento a la Bandera.