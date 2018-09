Panorama Político

INTENDENTES

Una suerte de coalición de intendentes santafesinos se unieron, en una suerte de liga de la justicia, para defender sus presupuestos municipales de la tijera nacional pero no popular. Luis Castellano, el rafaelino, Gonzalo Toselli, el sunchalense, Mónica Fein, la rosarina fueron algunos de los caciques locales que viajaron el miércoles a Buenos Aires para solicitar -en una de las salas de reuniones de la Cámara de Diputados- a los legisladores nacionales de Santa Fe que defiendan los recursos para los municipios y comunas. Entre otros estaban el senador Omar Perotti y los diputados Luis Contigiani y Agustín Rossi, pero no había representantes de Cambiemos.

Nadie sabe qué pasará con el Presupuesto que se votaría el 24 de octubre pero la crisis y el ajuste une a intendentes de todos los colores políticos. No estaría nada mal que las gestiones en sus ciudades también los agrupe. Un ejemplo: ¿No sería importante que Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Sunchales, Venado Tuerto, Esperanza, San Cristóbal, Ceres y toda ciudad santafesina apliquen las mismas políticas de tránsito y las mismas campañas de concientización? No es tan complicado si se quiere...



Un día después de plantar defensa de los presupuestos municipales en el Congreso, el intendente Luis Castellano entregó una cálida imagen en su Instagram. "Mari me invitó a visitar la capilla de San Expedito. Conversamos para mejorar las condiciones del camino, podar algunos árboles y arreglar los juegos para los chicos. Este lugar de peregrinación de muchos rafaelinos, es un ámbito ideal para la reflexión, el encuentro con uno mismo y la oración. Se respira mucha paz" dice el comentario del titular del Ejecutivo al lado de la foto con la vecina.



Antes que todos, Oscar "Cachi" Gasparotti madrugó a todos y ya se anotó en la carrera electoral por la Intendencia de Rafaela por uno de los sectores de Cambiemos. Férreo defensor de Mauricio Macri pese a las dificultades del momento, el dirigente que el año pasado no logró ponerse de acuerdo con los referentes del PRO, Hugo Menossi y Lalo Bonino, que casi "lo invitaron" a irse de Cambiemos. Por eso armó el frente Podemos con el que compitió por una banca del Concejo aunque no logró en las primarias cosechar los votos necesarios para avanzar a las generales. El año pasado los rafaelinos querían Cambiemos y nada más (recordar que la lista macrista - radical reunió más de 34 votos y se quedó con 4 de las 5 bancas en juego en el parlamento local).

Con la lección aprendida, Gasparotti esta vez no se va de Cambiemos. Y va por la intendencia sin importarle qué harán Hugo Menossi, Lalo Bonino o incluso Leo Viotti.



Por ahora no hay definiciones pero está claro que el Ateneo Popular Arturo Jauretche, Nuevo Encuentro-MAP y Soy Parte Rafaela están en sintonía electoral y podríamos agregar que gastronómica. Mientras hablan y construyen ladrillo a ladrillo un frente para participar en los comicios locales de 2019 también comparten cenas sobre la amplia mesa que tiene el local del MAP en calle San Martín al 500. Cada uno lleva su platito, gaseosas, cerveza y ensalada para acompañar el asado. Y ahí estaban Héctor Puig, el Pocho Bossana y Juan Soffietti entre otros.

La decisión está tomada. ¿Tendrán una referencia provincial? ¿Será María Eugenia Bielsa, quien confirmaría su precandidatura a gobernadora por el PJ en los primeros días de octubre si es que se confirma lo que dicen sus voceros?

Quien sabe... esto recién empieza.



Mariano Allasia es el presidente del nuevo partido de carácter vecinalista que se inscribió para participar en las elecciones locales del 2019. Este espacio cuenta con independientes, socialistas, pero también con peronistas y radicales, como Gabriel Corrado. Este espacio avanzó durante varias reuniones en la construcción de bases firmes que decantarán en una lista que liderará -nadie lo duda- el actual titular del Nodo Rafaela, Fernando Muriel.

Precisamente el sector que por ahora se reúne en la casa del Gallego está en formación -como las páginas web cuando recién arrancan- sigue incorporando dirigentes y militantes que se entusiasman con un cambio en la ciudad en el 2019. Aclaremos, se entusiasman con un cambio de gobierno local, pero con Cambiemos. Muriel no lo afirma pero admite que le gustaría ser candidato a intendente. Y también intendente como lo fue su padre, Rodolfo Bienvenido.

Fernando se declara "vecinalista". Por eso no se afilió al peronismo cuando fue secretario de Gobierno de la gestión de Luis Castellano entre 2011 y 2015 ni tampoco ahora se inscribió al padrón socialista cuando asumió como coordinador del Nodo Rafaela.



Con el 2019 entrando en calor -o haciendo calentamiento precompetitivo-, una foto, una charla o un gesto entre unos y otros puede ser interpretado como el principio de una construcción política para las elecciones del próximo año. Tal es el caso del Dr. Silvio Bonafede, el concejal peronista que desde el año pasado está al frente de un bloque unipersonal tras abandonar el oficialismo, donde quedaron Jorge Muriel y Eva Garrappa.

Esta semana Bonafede -quien termina su mandato el año que viene- se mostró muy cercano a los funcionarios del Departamento Ejecutivo durante la apertura de sobres de la licitación para ampliar el centro de salud del barrio 2 de Abril. En particular de la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, quien hoy es una firme precandidata a concejal por el oficialismo.

Entrevistado en el programa Algo Dirán de Radio Galena ayer por la mañana, Bonafede ratificó que más allá de la foto con Vimo por ahora sigue en su bloque unipersonal. Casualidades de la política, también recordó que el año pasado dio el portazo y se alejó del oficialismo después de visitar el centro de salud del 2 de Abril y verificar que estaba en malas condiciones, el mismo que ahora será ampliado y mejorado.



Los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Santa Fe, Miguel Lifschitz, compartieron ayer un encuentro sojero en Rosario, donde coincidieron en el que sector necesita reglas de juego claras y trabajo articulado entre lo público y lo privado. Los mandatarios estuvieron juntos en el panel "Cadena de Soja. Motor para el desarrollo de las provincias agrícolas", en el Seminario organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja ACSOJA.

"La Argentina requiere poner más énfasis en las cosas que nos unen", señaló Urtubey y remarcó que "la cadena de la soja es un socio estratégico en el diseño geopolítico que hay que plantear para los próximos años".

Por su parte, Lifschitz destacó que "como en toda actividad económica hacen falta reglas de juego muy claras" y consideró que el sector "es el motor que puede poner en marcha el proceso económico". "Esperamos que tengamos un año muy favorable. Hablar de soja es hablar del desarrollo. Un agenda del desarrollo tiene que ver con la agroindustria", agregó el mandatario socialista.

Hace dos semanas Lifschitz había compartido actividad con el sanjuanino Sergio Uñac. Y se lleva muy bien con Urtubey. Dada su proyección nacional tras intentar sin éxito reformar la Constitución santafesina con reelección incluida, no sería extraño una fórmula presidencial tipo Urtubey - Lifschitz...