Recuerdos de un médico rural

Tengo el libro con el título indicado, que he leído ya tres veces.Son recuerdos de cuando el Dr. Favaloro, llegó a la colonia Jacinto Arauz, en la provincia de La Pampa, más o menos a 130 kilómetros al oeste de la ciudad de Bahía Blanca.

En el prólogo, entre otras cosas dice "ha sido gratificante para mí que mi libro ha servido de material de lectura en escuelas y colegios diseminados por nuestra Patria".

Aconsejo que dicho libro lo lean los médicos recién recibidos, y también los maestros de las escuelas rurales, a los cuales, a estos últimos dedica párrafos especiales .

El ejemplar que tengo en mi poder, mejor dicho tenía, porque ahora lo he facilitado a un amigo íntimo.

Al dorso, final del libro, hay un párrafo que dice: "tendremos la valentía de construir la Grande Argentina, soñada por Lugones y Martínez Estrada. Ello solo será posible, si todos aceptamos nuestras responsabilidades".

No lo digo yo, lo dice Favaloro, entre tantos dichos, otro de los cuales dice "en profundidad todo está igual. Ranchos miserables y villas miserias, por doquier, pobres escuelitas rurales, más destartaladas, que nunca están en perfectas condiciones, con maestros que siguen recibiendo salarios alejados de la realidad, y con respecto a los médicos, pese haberlos en gran cantidad, no tenemos una "medicina" perfectamente organizada". Todo lo dicho en el texto citado que vio la luz en el año 1980.

En fin reitero que es muy aconsejable leer dicho texto, que fue escrito por uno de los grandes personajes de nuestra Historia, nacido en 1923, en la ciudad de La Plata, cuya vida terminó voluntariamente, pero no en la mente, sino en el corazón, órgano al cual dedicó sus mejores desvelos.

En una Universidad de los Estados Unidos, existe un busto del Dr. Favaloro, lo cual no sé si existe en alguno en nuestro país.

Su trayectoria médica fue muy especial, con la cirugía vascular, conocida internacionalmente como "bypass" o puente aortocoronaria.

Fue el Dr Favaloro miembro de 25 sociedades médicas, miembro honorario de 312, participó de 45 instituciones académicas y universitarias, nacionales e internacionales, publicó 43 trabajos en revistas internacionales y además se tomó el trabajo de escribir un libro biográfico del General San Martín del cual fue un gran admirador, titulado "Conoce Ud . al General San Martín".