Embarazo en la adolescencia

En una iniciativa compartida entre diversas instituciones, se lanzó en la Argentina una campaña de alcance nacional #MostráTuPoder dirigida a adolescentes de 13 a 18 años que busca prevenir el embarazo no planificado y además promover el reconocimiento de sus derechos. La campaña se lleva a cabo en un país donde cada día, un promedio de 272 adolescentes se convierten en madres y donde además se calcula que el 13,7 por ciento de los nacimientos son producto de embarazos en esa temprana etapa de la vida.Según datos del Ministerio de Salud de la Nación de este año difundidos por la asociación civil Grupo FUSA, que menciona además que en 2016 se produjeron 97 mil nacimientos de madres de entre 15 y 19 años.La propuesta se basa en una serie de mensajes que interpelan a adolescentes para promover el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de sus poderes y poder elegir si tener sexo, con quién, cuándo, sin ninguna forma de violencia y/o coerción y respetando la decisión de la otra persona de manera saludable y placentera. La campaña #MostráTuPoder está coordinada por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) en conjunto con UNICEF, la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac), Amnistía Internacional Argentina, FUSA AC entre otras.De acuerdo con datos de UNICEF, nacían 300 bebés por día de madres adolescentes; entre ellas, 240 eran madres por primera vez, 50 por segunda y 10 por tercera. El 70 por ciento de esas madres no planificó esos embarazos, según el informe Situación de salud de las y los adolescentes del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación.En tanto, el 34,4 por ciento de las adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, según la "Investigación exploratoria sobre características de crecimiento desarrollo y cuidados de la salud sexual y reproductiva en población adolescente", realizada por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. De ese total, el 47,4 por ciento fue por falta de información o información errónea vinculada con mitos falsos.En tanto, en la Provincia de Santa Fe en los últimos cuatro se ha logrado reducir al 50 por ciento el embarazo adolescente según afirmó el titular de Salud de Niñez y Adolescencia y Salud Sexual y Reproductiva, Alberto Simioni, en una nota publicada por La Capital este año. Según el funcionario, "hace cuatro años teníamos 400 nenas madre en toda la provincia de Santa Fe y el año pasado cerramos con 200" a la vez que adjudicó las razones para este avance al programa Educación Sexual Integral implementada en 2008 -atraviesa todos los niveles educativos de gestión pública y privada-, el acceso a anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo porque se respeta el derecho a acceder al aborto no punible cuando una niña ha sido violada, entre otros.La problemática del embarazo precoz no es menor en la Argentina ni en los países de la región. Según los datos de un informe realizado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe todavía son las regiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos adolescentes.Al respecto, la tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, mientras que las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan por encima de este promedio. Se estima que se dan 66,5 nacimientos por cada 1000 niñas de entre 15 y 19 años, cifras que solo son superadas por las de Africa subsahariana, según indica el informe “Aceleración del progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe”.Asimismo, el reporte si bien admite que en los últimos 30 años en América Latina y el Caribe la fecundidad total –es decir, el número de hijos por mujer- ha disminuido, en contraste las tasas de fecundidad en las adolescentes se han reducido muy poco. Además, es la única región del mundo con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes menores de 15 años. Se estima que cada año en esta zona un 15% de todos los embarazos ocurre en adolescentes menores de 20 años y 2 millones de niños nacen de madres con edades entre los 15 y los 19 años. En América del Sur, los países con tasas más elevadas son Bolivia y Venezuela.El documento advierte que la mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en todo el continente. En 2014, fallecieron cerca de 1900 adolescentes y jóvenes como resultado de problemas de salud durante el embarazo, el parto y el posparto.