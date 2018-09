La situación en ALPI

Los retrasos en los pagos en el Programa Nacional denominado Incluir Salud también tienen su afectación en nuestra ciudad: son seis las instituciones locales a las que les adeudan pagos. Estas son ALPI, Arce, El Ceibo, La Huella, Azulín Azulado y FAD.Este programa pertenece a la Agencia Nacional de Discapacidad y permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). En teoría, transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de donde vivan, puedan acceder a una atención de calidad. En ese sentido, financia la cobertura médico-asistencial a titular de pensiones asistenciales, madres con siete hijos y más, personas con discapacidad o invalidez laboral, y mayores de 70 años en situación de pobreza. Asimismo, alcanza a beneficiarios de pensiones por leyes especiales como excombatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores de Premios Nobel u Olímpicos, entre otros.La directora de ALPI, María Fernanda Gómez Odetto, brindó un panorama de la difícil situación por la que atraviesan en diálogo con "Algo dirán" (FM Galena, 94.5 Mhz). "Nosotros tenemos entre un 60 y un 70 por ciento de pacientes que son de Incluir Salud. El programa sólo trabaja con Centros de Rehabilitación categorizados por la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud. ALPI es uno de ellos, tanto a nivel provincial como nacional. Venimos trabajando desde 2010 con Incluir Salud. A nosotros nos están debiendo 7 meses y llegó a ser de 8. Siempre teníamos una deuda de 4 meses, pero se venía sosteniendo una cadena de pagos, como en la mayoría de las obras sociales. Es para destacar que el año pasado, a la facturación de agosto, septiembre y octubre, se le debitó un 20% a todas las instituciones de todo el país, sin ningún motivo. Supuestamente, se iba a regularizar, pero no ocurrió. Tampoco se hizo una actualización de honorarios. Antiguamente, se daban 3 al año (febrero, junio y octubre). En 2017 se hizo solo una y en 2016, 2. A esta situación hay que afrontarla pese a la inflación que sufrimos", indicó.por los recortes que hay en todos lados. A principios de año, Nación disolvió el Servicio Nacional de Rehabilitación y la CONADIS y pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. No sabemos bien cuáles son sus funciones ni a quién dirigirse. Ahora, con la degradación a Secretaría de Salud, esta área queda aún más desprotegida. No sabemos desde dónde va a venir el Presupuesto", agregó."Nosotros podemos soportar algunos meses sin ingresos, pero obviamente que si la situación se sostiene, tendremos que llegar al punto de cortar los servicios. Si no nos pagan, no tenemos para más que tres o cuatro meses ", completó.