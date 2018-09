Coordinemos un trabajo mental

En los deportes, en especial los deportes colectivos, la palabra coordinación es tan sustentable como elogio que no necesita de otra expresión, otro adjetivo de excelencia, basta con significarla o solo decirla y las felicitaciones están presentes. Coordinación y un trabajo mecánico demuestran un concepto de entrenamiento, de capacidad, de aceitar jugadas, de jugar de memoria, pero… esta nota está radicalmente enfocada en los trabajos de sobre carga y es allí donde difiero en esas definiciones. Porque, si bien en las pesas los movimientos también tienen la complicidad de ser mecánicos no siempre es la mejor ejecución. Como ya se mencionó, los ejercicios mecánicos tienen la virtud de la experiencia, del entrenamiento y sus repeticiones, de pulir gestos, de entender la técnica y ser eficaz en ella, pero… si estás en frente de un trabajo multi articular puede que merezca el respeto, la coordinación y su mecánica, pero… si estás en presencia de un trabajo convencional y la asistencia de la técnica está dentro tuyo, y tienes una predisposición para la biomecánica del movimiento y tu gesto como maña es excelente, deja la mecánica de lado y recluta músculos en cada centímetro del movimiento.Por ejemplo, una estocada muy coordinada no se ejercita de la misma manera que una estocada con un desplante perfecto, demorado, luego su articulación concreta, demorada, creando los ángulos necesarios para reclutar muchos músculos y sentirlo, centímetro a centímetro, es mucho más eficaz. Los accesorios (como ejercicios) corren la misma suerte. Podés hacer transferencias bien logradas y terriblemente coordinables y mecánicamente sin error, o podés hacerla dejando la mecánica para pensar el movimiento y sacar mayor rédito.Parece un juego de redundancia y no lo es: “si te enfocas en reclutar músculos verás que tu tiempo de ejecución se dispara al doble o más”. Si piensas en el tempo y muestras tus secretos en marcar, pronunciar, “extremar los extremos” tu juego mecánico se persuade con una mejor ejecución. Un gesto puede arrojar mayor tonelaje, la coordinación puede ser preponderante en este roll y la mecánica aplasta al tempo para tirar los mejores kilos pero solo sirve en esta ocasión, después debes entrenar. Por eso, olvida la coordinación y prepárate mentalmente a dejar la mecánica del ejercicio para sentir el movimiento en todas sus facetas.Debe haber 100 formas de efectuar una flexión de rodilla, una sentadilla. Preparar esa sentadilla no será lo mismo si la posición inicial parte desde arrancar con la flexión total o ejecutarla desde un inicio de parado. Dicho de otro modo, la sentadilla puede presentarse con impacto (impulso) o no, desde el punto de partida en sentadilla o parado, con o sin inercia, con propulsión de carga o en tiempo de prepararla, en fin, millones de características que la hacen determinante y diferentes entre sí.Si desean mi fundamento, en las pesas no debemos ser mecánicos, porque cuando necesitemos de serlo, será lo más sencillo para lograrlo. La coordinación y su rutina para entrenarla es eso, todos somos coordinados si siempre hacemos lo mismo, diferente es sacar la coordinación de tu mente y pensar el mejor provecho hacia la ejecución. Querés sacar la mecánica, intenta con trabajos sarcoméricos, con cargas finales y fallos musculares de 6 o menos repeticiones. Solo tendrás la suma de tiempo en trabajar y presentar ese movimiento. No seas coordinado, menos seas mecánico, intenta con pensar, solo pensar. Hasta la próxima.