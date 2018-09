Se viene el final y hay definiciones

El torneo oficial de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol entró en su etapa final. Se jugó la fecha 20 y todavía con seis puntos en juego, hubo nuevos campeones.En la Zona Norte, Moreno de Lehmann, que ya se había asegurado el de Octava, ahora se quedó con el de Séptima mientras que Argentino de Humberto se aseguró el de Novena. En Sexta, Tiro Federal (42) es líder pero Ataliva aún tiene chances matemáticas ya que suma 37.Por el lado de la Zona Sur, La Hidráulica se quedó con el título en Séptima y Atlético de María Juana con el de Novena. En Sexta y Séptima aún no hay definición. En la mayor todo depende de Sportivo Santa Clara que llega líder junto a Atlético, ambos con 45, pero los de María Juana quedan libres la fecha que viene. En Octava Atlético y los de Frontera pelean el título. El “Chupaleche” es líder con 46 y los de Frontera escoltas con 45.A continuación, todo lo sucedido el último sábado, atendiendo que Independiente de Ataliva y Talleres de María Juana quedaron libres.Tacural 2 (Alejandro Villarroel y Nahuel Chaves) vs. Ramona 2 (Nicolás Salusso y Julián Sola), Aldao 0 vs. Tiro Federal 4 (Alexander Fernández, Alan Fernández, Hernán Fernández y Andrés Rosso), Bella Italia 4 (Joaquín Sandes x 3 y Nahuel Gómez) vs. U. Sancristobalense 2 (Mariano García x 2), Roca 2 (Joaquín Ulman y Juan Fraire) vs. Vila 2 (Marcelo Gudiño y Franco Suárez), Humberto 2 (Marcelo Oliva x 2) vs. Moreno 2 (Eugenio Gaido y Agustín Senn).Aldao 2 (Marcos Díaz y Edgar Retamar) vs. Tiro Federal 2 (Edgardo Ñañez y Jonatan Strak), Bella Italia 1 (Lucas Páez) vs. U. Sancristobalense 0, Roca 1 (Mariano Boos) vs. Vila 1 (Guillermo Mallet), Humberto 0 vs. Moreno 1 (Santino Gaido). A Ramona le dieron los puntos ya que Tacural no presentó la divisional.Tacural 1 (Lautaro Tinivella) vs. Ramona 2 (Mateo Masuero y Juan Pablo Salusso), Aldao 1 (Nicolás Leguizamón) vs. Tiro Federal 3 (Tomás Roldán x 3), Bella Italia 2 (Joaquín Heidegger y Lucas Díaz) vs. U. Sancristobalense 5 (Lucas Paiva x 2, Maximiliano Espinosa, Esequiel Torres y Agustín Salina), Roca 1 (Lautaro Ribalta) vs. Vila 1 (Agustín Garetto), Humberto 1 (Bautista Alassia) vs. Moreno 3 (Uriel Leiva x 2 y Lautaro Nievas).Tacural 1 (Rodrigo Cornejo) vs. Ramona 1 (Máximo Baldo), Aldao 0 vs. Tiro Federal 1 (Alejo Karchevsky), Bella Italia 1 (Samir Andermatten) vs. U. Sancristobalense 2 (Pablo González y Yamil Cejas), Roca 2 (Enzo Roldán y Esteban Ribalta) vs. Vila 2 (Lorenzo Ferrero y Emanuel Molina), Humberto 2 (Joaquín Trutali y Axel Villarruel) vs. Moreno 0.Arg. Vila vs. Arg. Humberto, Unidad Sancristobalense vs Sportivo Roca, Tiro Federal vs. Dep. Bella Italia, Deportivo Ramona vs. Deportivo Aldao, Independiente Ataliva vs. Deportivo Tacural. Libre: Moreno de Lehmann.Florida 2 (Agustín Acosta y Rodrigo Pineda) vs. Esmeralda 1 (Nicolás Pérez), Josefina 2 (Agustín Ribodino y Marcos Bustamante) vs. Bochazo 2 (José López y Federico Godoy), Libertad E. C. 2 (Braian Ibañez y Darien Vega) vs. San Martín 0, La Hidráulica 0 vs. Santa Clara 3 (Luka Burdisso, Fernando Páez y Aníbal Gross), Zenón Pereyra 0 vs. Atlético (MJ) 2 (Marco Palacios y Luca Caviola).Florida 2 (Martín Montenegro x 2) vs. Esmeralda 2 (Julián Moresan y Matías Juárez), Josefina 1 (Ulises Aymar) vs. Bochazo 3 (Samuel Zapata x 2 y Luciano Díaz), Libertad E. C. 0 vs. San Martín 3 (Juan Cruz Banchio x 2 y Juan Forzani), La Hidráulica 3 (Lucas Luque, Axel Paz y Luciano Lencina) vs. Santa Clara 0, Zenón Pereyra 0 vs. Atlético (MJ) 4 (Mario Torres x 2, Lautaro Mansilla y Eduardo Galván).Florida 1 (Lautaro Leurino) vs. Esmeralda 2 (Pedro Bonetto x 2), Josefina 1 (Emanuel Bottero) vs. Bochazo 1 (Máximo Muller), La Hidráulica 3 (Lautaro Giménez, Pablo Pomo y Gastón Pomo) vs. Santa Clara 0, Zenón Pereyra 0 vs. Atlético (MJ) 1 (Nicolás Dominino). A San Martín le dieron los puntos ya que Libertad E.C. no presentó la divisional.Josefina 0 vs. Bochazo 1 (Valentín Castagno), Libertad E. C. 1 (Bruno Orozco) vs. San Martín 5 (Sebastián Pistoni, Luciano Nieremberger, Lisando Sansone x 2 y Diosnel Cáceres), La Hidráulica 2 (Pablo Chávez y Martín Gómez) vs. Santa Clara 1 (Juan Suppo), Zenón Pereyra 1 (Maximiliano Velázquez) vs. Atlético (MJ) 1 (Ramiro Jaime). A Florida le dieron los puntos ya que Esmeralda no presentó la divisional.Sportivo Santa Clara vs. Zenón Pereyra, San Martín de Angélica vs. La Hidráulica, Bochófilo Bochazo vs. Libertad Estación Clucellas, Atlético Esmeralda vs. Deportivo Josefina, Talleres María Juana vs. Florida de Clucellas. Libre: Atlético María Juana.