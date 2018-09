Fein: "venimos a defender un federalismo en serio"

Previa participación en la reunión prevista en el Congreso nacional, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, hizo declaraciones a Radio 2 de Rosario . “Venimos a defender el federalismo en serio, en esto no hay diferencias partidarias”, indicó sobre la presencia de jefes de Estado de distintos colores políticos. “No creo que un intendente de Cambiemos o un peronista o un socialista piense que es mejor depender más del gobernador o tener menos autonomía”, agregó la mandataria, que se sentó junto al Intendente de nuestra ciudad, Luis Castellano.Fein cuestionó de esta manera los lineamientos del plan económico del gobierno nacional para el año entrante. Tanto la eliminación del Fondo Sojero que se coparticipaba a municipios y comunas y el recorte de subsidios a la energía y el transporte incluidos en el proyecto generan gran incertidumbre en los gobiernos locales. “Perdemos recursos y debemos enfrentar solas los problemas”, planteó en declaraciones publicadas posteriormente a Rosario3.com.“En este país el federalismo está desconociendo a los gobiernos de las ciudades que deben sentarse a discutir sus recursos que van a ser menores. Mientras no digamos y expresemos nuestras necesidades de autonomía de recursos vamos a perder autonomía para enfrentar los problemas que son cada vez más graves”, continuó.Fein considera que el presupuesto 2019 obliga a los intendentes “a salir corriendo en búsqueda de alternativas para los más vulnerables, para mantener las fuentes laborales”. Y resumió finalmente: “Pedimos que nos den autonomía, esto de que compensen a las provincias nos obliga a ser menos autónomos, a sentarnos con los gobernadores para ver si nos dan o no recursos que hasta ahora eran automáticos”.