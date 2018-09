Comenzó definición de cosecha fina, siendo el trigo el gran actor

La semana presentó algunas tormentas, con el paso de dos frentes con fuertes vientos, pedreas y precipitaciones, cuyos registros oscilaron entre 5 y 40 mm. Concretándose en la zona sur del área de estudio, en los departamentos San Martín, San Jerónimo, sur de los departamentos Castellanos, Las Colonias y La Capital.En la zona norte del área de estudio, los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y norte de los departamentos San Cristóbal, San Justo y San Javier, presentaron similar comportamiento, con registros pluviométricos que fluctuaron entre 10 y 65 mm y en sectores puntuales 105 mm.En la zona centro, no se registraron dichos eventos. Lo común en toda el área de estudio fue el progresivo aumento de las temperaturas medias, con marcas térmicas muy próximas a los 40 ºC.Las tareas realizadas en la semana fueron: la continuación del proceso de siembra de girasol, maíz de primera y arroz, favorecido por las óptimas condiciones ambientales, precipitaciones y buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra y la otra actividad de cierta importancia, las aplicaciones de herbicidas para el control de las malezas en los lotes con destino a soja de primera, para el logro del máximo control de las mismas y fungicidas preventivos en cultivares de trigo.Para el período comprendido entre el miércoles 26 de septiembre al martes 02 de octubre de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el jueves 27 del corriente, condiciones de cierta inestabilidad climática, con alta nubosidad y cierta probabilidad de precipitaciones de baja intensidad, posteriormente días de estabilidad, progresivo aumento de las temperaturas y días soleados hasta el sábado 29.A posteriori hasta el final del mismo, condiciones de inestabilidad climática, altas probabilidades de precipitaciones de mediana intensidad y variados montos pluviométricos, para toda el área de estudio.Las temperaturas medias diarias fluctuarían entre mínimas de 6 a 26 ºC y máximas de 16 a 38 ºC.Las previsiones climáticas descritas afectarían parcialmente la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos de cada zona.Las precipitaciones registradas en los departamentos del norte y sur del área de estudio cubrieron el aumento de las demandas por parte de los cultivares, situación diferente en los departamentos del centro que no han recibidolluvias, pero han cubierto las necesidades a través de las reservas de los perfiles de los suelos.Etapa clave, porque comenzó a definirse la producción, los estados fenológicos que comenzaron a desarrollarse serían los que expresarían todo el potencial genético y la tecnología utilizada para esta campaña.El cultivo continuó manifestando en un 95% de lo implantado, estado bueno a muy bueno con muchos lotes en estado excelente, un 5% en estado bueno a muy levemente regular.El monitoreo se realizó con mayor frecuencia en los lotes revelando la presencia de la mancha amarilla del trigo (Drechslera tritici-repentis), situación que no fue preocupante, pero en un porcentaje medio de productores han realizadoaplicaciones preventivas, particularmente en las variedades más susceptibles y de ciclo corto, los seguimientos y los monitoreos deberían continuar.Al margen de lo mencionado, hasta la fecha el estado sanitario del cultivo fue muy bueno, sin expresión de enfermedades ni de plagas.Se observaron, los siguientes estados fenológicos: 3 “elongación del tallo” 33 (tercer nudo detectable), 37 (hoja bandera visible), 39 (lígula de hoja bandera 4 visible), 4 “preemergencia floral” 41 (vaina de la hoja bandera extendida) 45(inflorescencia en mitad de la vaina de la hoja bandera) 47 (vaina de la hoja bandera abierta) 49 ( primeras aristas visibles) 5 “emergencia de la inflorescencia” 51 (primeras espiguillas de la inflorescencia visibles), 55 (mitad de la inflorescencia emergida), 59 (emergencia completa de la inflorescencia) y lotes más avanzados 6 “antesis” 61 (comienzo de antesis).Continuó con normalidad el proceso de siembra del girasol, que levemente fue alterado por los eventos climáticos mencionados para cada zona, pero con menor ritmo.Presentando un grado de avance del orden del 95%, representando aproximadamente 117.800 ha, en similar porcentaje de avance en comparación a la campaña del año anterior, pero con unas 4.800 ha más sembradas. Recordando que la intención de siembra sería aproximadamente de unas 124.000 ha.Para lo implantado, el crecimiento y desarrollo fue normal, con buena disponibilidad de agua útil en los suelos, tras las precipitaciones registradas en el área girasolera, generando muy buenas condiciones en beneficio de los cultivares, que en el tema sanidad no han presentado manifestaciones ni inconvenientes.Se observaron los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos”, VE (estado de cotiledón), V1 (1º par de hojas de más de 4 cm de largo), V3 (3º par de hojas verdaderas) y lotes más avanzados en V4 (4º par de hojas verdaderas).El proceso de siembra mostró un grado de avance del orden de 70%, representando 63.350 ha, con un retraso de 5 puntos en comparación a la campaña del año anterior. El mismo recuperó el ritmo, aprovechando las precipitaciones que brindaron óptima disponibilidad de agua útil en la cama de siembra y buenas condiciones ambientales, particularmente en los departamentos del sur del área (San Martín y San Jerónimo) que habían rantelizado el mismo por la disminución de humedad en los primeros 5 a 6 cm de los suelos.Se estimó una intención de siembra de 90.500 ha aproximadamente, representando un incremento del 16 % en comparación a la superficie sembrada en la campaña anterior, manteniéndose la misma ante los distintos escenarios transcurridos.Se observaron, los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos”, Ve (emergencia), V1 (1º hoja desarrollada), V2 (2º hoja desarrollada), V3 (3º hoja desarrollada), V4 (4º hoja desarrollada) y los más avanzados V5 (5º hojadesarrollada).