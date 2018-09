La limusina construida para el presidente Donald Trump

Después de 10 años de utilizar la vieja limusina Cadillac, conocida como The Beast -la bestia- se retira oficialmente y la nueva acaba de realizar su debut, en la recientemente celebrada Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York, según informan en Road&Track.Su nombre oficial es Cadillac One y se trata en realidad de una evolución del modelo empleado por su antecesor, Barack Obama, desde 2009 y hasta el final de su mandato.Hablamos de una especie de híbrido entre un Cadillac CT6 -la gran berlina de la casa americana-, un todoterreno y una limusina que ronda las 6,8 toneladas de peso y equipa, por ejemplo, un sistema automático de extinción de incendios, cerraduras especiales o cámaras de visión nocturna. Según un informe de la revista Autoweek, el vehículo tiene una configuración 2+3+2.La actualización de la limusina presidencial comenzó en 2013; se trata de un proyecto secreto y gran parte de las características del vehículo no han trascendido por motivos lógicos de seguridad.Las primeras fotos espías del modelo se vieron en enero de 2016 y en mayo de 2017 se lograron imágenes durante una jornada de pruebas.