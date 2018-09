Respaldo de la FESTRAM

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) emitió ayer un comunicado en donde marcó su respaldo a los reclamos presentados por los intendentes ante los legisladores nacionales."En ese cónclave, no sólo advirtieron acerca de las consecuencias de la eliminación del Fondo Sojero y su intento de reemplazo por una compensación de un monto mucho menor, sino que evidenciaron la caída de los recursos de la Coparticipación Federal, Ingresos Brutos y otros", señalan."Desde FESTRAM compartimos el concepto que la Nación quiere resolver sus problemas fiscales restándoles recursos a las Provincias y los Municipios, pero también volvemos a dejar en claro -como venimos aseverando desde hace largos meses sin que se le diera real dimensión al problema- que el tema en cuestión debe analizarse desde la firma del Pacto Fiscal hasta los Acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La irrupción de este modelo que no fomenta el consumo interno, que desprecia a los trabajadores y descree de la producción nacional es el causante de los hechos que hoy están en consideración", afirman.'La información suministrada por las propias administraciones locales da cuenta del aumento de la ayuda social y la disyuntiva en la que se encuentran los vecinos de: “…pagar la tasa o comer…” lo que muestra la cara más perversa de las políticas implementadas por Mauricio Macri", sostienen."Ante esto, la Federación reitera la centralidad del debate sobre la aprobación del Presupuesto 2019, donde vemos que los Intendentes santafesinos comparten nuestras dudas y planteos -formulados oportunamente- y desean que los propios Diputados y Senadores Nacionales por Santa Fe estén a la altura de las circunstancias y no voten una Ley que impactará, no sólo, negativamente en las cuentas provinciales y municipales sino, también, en la vida de cada ciudadano", dicen y agregan: "la posibilidad de que una gran mayoría de gobiernos locales no pueda abonar los sueldos de sus trabajadores no es una posición unilateral de los Sindicatos de base de FESTRAM, sino un dato de la realidad que ya comienzan a declamar las propias autoridades de numerosas ciudades santafesinas"."Desde este marco, como Organización -pero también integrando la Corriente Federal de Trabajadores y a partir de ella, el Frente Sindical para el Modelo Nacional- hemos mantenido reuniones con la Federación Argentina de Municipios (FAM), con bloques de Legisladores de distintas bancadas, y con otras estructuras sindicales y sociales, como así también como parte del Movimiento Obrero Santafesino (MOS), alertando sobre la situación que se está viviendo en los pueblos y ciudades de nuestro territorio, y la responsabilidad, que le cabe a aquellos que deben aprobar el Presupuesto para el año venidero", concluyen.