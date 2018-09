Omar Perotti: "debemos hacer todos los esfuerzos para recuperar el Fondo Sojero"

Durante un encuentro con intendentes de la provincia de Santa Fe, el senador nacional Omar Perotti aseguró que “debemos hacer todos los esfuerzos para que la provincia recupere el Fondo Federal Solidario”, eliminado por un DNU del gobierno nacional.La reunión tuvo lugar en el Anexo A de la Cámara de Diputados. Allí Perotti afirmó que “los recursos están. El Fondo no desapareció, los recursos no desaparecieron. Ahora los concentra Nación en su totalidad para distribuirlos discrecionalmente en las prioridades o en los usos que considere necesario” y afirmó que “el decreto que elimina el Fondo Sojero debe perder vigencia”.En relación a la deuda que la Nación posee con la provincia, Perotti expresó que “esta deuda, no es de un gobernador, sino que es de todos los santafesinos, y todas las fuerzas políticas deberíamos aunar los esfuerzos en ese reclamo”.Al respecto afirmó que “tenemos que trabajar para que en la discusión del presupuesto en Diputados se agregue la partida correspondiente para el pago de la deuda de Nación, que ya tiene fallo favorable de la Corte Suprema”.Por último, Perotti pidió que, “mientras se discute el monto y la forma de pago, la Nación se haga cargo de la deuda que contrajo la provincia que está dolarizada. A nosotros nos deben en pesos y el gobierno provincial se endeudó en dólares”.