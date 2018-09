El acuerdo con el FMI no modifica el presupuesto

Frigerio aclaró que el nuevo acuerdo con el FMI "no modifica ninguna de las variables macroeconómicas del presupuesto".

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, aclaró ayer que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "no modifica ninguna de las variables macroeconómicas que están en discusión en el Presupuesto"."No hay ninguna modificación en el Presupuesto producto del nuevo acuerdo con el FMI, que básicamente elimina incertidumbres respecto del financiamiento futuro de la Argentina", recalcó al defender el proyecto de Presupuesto 2019, durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados."Fuimos al FMI con nuestras pautas y proyecciones de la macroeconomía y esto es lo que el FMI aceptó", agregó al responder una pregunta del jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, en referencia a la pauta de inflación interanual estimada en el 23% para diciembre del 2019, y un dólar promedio a 40,1 pesos.Rossi había planteado minutos antes que al desconocer el contenido del nuevo acuerdo con el FMI, era imposible determinar si podía haber "implicancias" en lo que respecta a las proyecciones de inflación y tipo de cambio, lo cual podía tener una incidencia directa en las partidas presupuestarias."¿No tendrían, en un gesto de responsabilidad institucional, que llevarlo a la Casa Rosada, rearmarlo y elaborar un presupuesto sobre bases ciertas y realistas, y recién después ponernos a discutir?", sugirió el legislador kirchnerista.Rossi, al igual que los diputados Diego Bossio (Justicialista) y Marco Lavagna (Frente Renovador), reclamó la presencia del nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para que clarifique si se van a mantener las pautas macroeconómicas proyectadas con anterioridad a su designación en reemplazo de Luis Caputo.Luego de que el santafesino pusiera en tela de juicio que el Gobierno esté comprometido con "la independencia del Banco Central", Frigerio aclaró que esa consigna se refiere a la autonomía que tiene quien ocupa ese lugar para "utilizar los mecanismos e instrumentos necesarios para cumplir con las pautas que fija el presidente de la Nación"."No es que el Banco Central de manera independiente fija algunas de la variables o pautas macroeconómicas de nuestro país; lo que tiene es independencia para cumplir los objetivos que fija siempre el presidente", añadió.PLANTEO DE ROSSIPOR JUBILACIONESPor otra parte, Frigerio negó que el Gobierno tenga en carpeta enviar al Congreso un proyecto de reforma del sistema previsional que incluya, entre otros puntos, un aumento de la edad jubilatoria.La desmentida tuvo lugar en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados -donde se presentó para defender el proyecto de Presupuesto 2019-, en respuesta a una consulta del jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi."¿Tienen prevista alguna modificación en el sistema previsional argentino? Tienen previsto subir la edad de jubilación?", preguntó el santafesino.La respuesta del ministro no tardó en llegar: "No hay ningún proyecto, nada vinculado al sistema previsional".