Detuvieron a dos ex secretarios de Cristina

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Por orden del juez federal Claudio Bonadio, dos ex secretarios privados de la ex presidenta Cristina Kirchner fueron detenidos ayer en Santa Cruz, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública. Se trata de Julio Álvarez y Víctor Fabián Gutiérrez, quienes fueron arrestados en la madrugada de este miércoles en Río Gallegos.En la misma jornada, Bonadio concedió las apelaciones de la mayoría de los procesados, entre ellas la ex mandataria, y también les tomó declaración indagatoria a Eduardo "Wado" De Pedro y a José Ottavis, quienes negaron haber participado en la cadena de recaudaciones ilegales.Tras ser detenidos, Álvarez y Gutiérrez se encontraban incomunicados en la sede de Policía Federal de la capital santacruceña, a la espera de ser trasladados a los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria.Los ex secretarios de Cristina Kirchner fueron mencionados por el ex secretario de Obras Públicas José López en su última declaración como imputado colaborador del caso.Álvarez fue detenido a la 1:10 en la casa de sus padres, ubicada en el Barrio 366 Viviendas, mientras que Gutiérrez fue apresado en un hotel de su propiedad, ubicado en la avenida Néstor Kirchner 1302, y poco después pidió la excarcelación a través de su abogado Martín Magram.En la causa, Bonadio también dispuso las detenciones de Raúl Copetti, señalado recaudador de los Kirchner, Roberto Sosa y Ricardo Barreiro, este último "jardinero" de la familia.Las tres detenciones fueron pedidas a la Policía Federal y estaba previsto que se llevaran adelante en las próximas horas.En la causa, consta la declaración del piloto del avión presidencial de los Kirchner, Sergio "Potro" Velásquez, quien aseguró que Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner ya fallecido, llevó valijas con dinero al sur en el avión presidencial, que luego volvían vacías a Buenos Aires."Las personas que solían esperar a Kirchner y a Muñoz en Río Gallegos eran el Roberto Sosa, Daniel Álvarez y otro señor de apellido Copeti. En El Calafate por lo general la persona que los esperaba era Ricardo Barreiro, a quien los medios apodaron ´el jardinero´. En esos viajes aterrizábamos en Río Gallegos, estacionábamos en la plataforma principal al principio y luego se pasó a estacionar en el último hangar perteneciente a la fuerza aérea. Ni bien aterrizábamos, se acercaban automóviles y camionetas, cargaban las valijas que traía Muñoz, y se retiraban rápidamente del lugar junto con Muñoz", dijo el piloto.Por otra parte, Bonadio dictó el procesamiento del ex director del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, por el delito de "asociación ilícita".Sobre Thomas, quien estuvo más de un mes prófugo en la causa de los cuadernos antes de ser apresado, el magistrado impuso un embargo de 4.000 millones de pesos.DE PEDRO Y OTTAVISNEGARON LOS CARGOSEste miércoles en audiencia indagatoria, el diputado provincial José Ottavis dijo que no conocía el origen de los fondos que recibió para financiar su campaña electoral en 2013 y que el dinero se lo entregó el fallecido Juan Carlos "Chueco" Mazzon, entonces recaudador del kirchnerismo.La indagatoria de Ottavis se suscitó a partir de la documentación encontrada en la casa de Martín Larraburu, entonces secretario del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, respecto a la distribución de fondos a dirigentes kirchneristas."Por mi rol partidario recibí fondos y rendí los gastos de campaña", expresó el legislador bonaerense en un escrito, en el que explicó que en ese momento era consejero nacional del PJ y se le habían asignado tareas de campaña.También se presentó el diputado nacional y ex secretario general de la Presidencia Eduardo De Pedro, quien había sido citado a partir de la declaración de José López."Dadas las extrañas e inéditas características de este proceso judicial, bastaría con que mi descargo contenga, simplemente, la escueta referencia a que no intervine en ningún hecho delictivo y que, por ello, no existe –ni existirá- un solo elemento probatorio que indique algún grado de participación en los sucesos investigados", aseguró De Pedro en un escrito, supo NA.El diputado nacional indicó que según "el expediente López nunca manifestó" haberle "entregado dinero" y reclamó su sobreseimiento.