Toselli reclamó también por las cooperativas

El intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli y el director de Areas Metropolitanas Marcelo Canavese, también participaron de una reunión con legisladores nacionales con la finalidad de defender los recursos municipales ante el ajuste propuesto por el Gobierno nacional.Al igual que el resto de los mandatarios, manifestó su preocupación debido a la incertidumbre existente con respecto al Presupuesto 2019 y también, por los recortes anunciados que afectarían a los gobiernos locales. Es por ello que se planteó la necesidad urgente de contar con información certera sobre lo que la Nación establece en su presupuesto, para que así, cada Municipio presente sus propios proyectos de gastos y recursos.El Intendente aseguró “sabemos de la crisis, pero es importante que propongamos como enfrentarla, por ejemplo, desde el Municipio se realiza un esfuerzo importante para sostener la obra pública, y así, lograr dinamizar la economía, tal como lo hace la provincia de Santa Fe”. Y agregó: “La provincia de Santa Fe no ha dejado de transferir, pero se enfrenta a diversas situaciones como por ejemplo, la deuda millonaria que tiene con la Nación y que aún no se ha saldado. Por otra parte, se ha decidido tomar un crédito con el Banco Mundial de 150 millones de dólares, pero debido al riesgo país aún no lo logra ser aprobado. Esto afecta directamente a los municipios debido a que no se reciben fondos no reintegrables por parte de la provincia.”Además, Toselli reclamó la equidad tributaria que corresponde a las cooperativas y mutuales de nuestra provincia: “nos parece una injusticia que se apliquen medidas que pretendan afectar a estas entidades, ya que son factores fundamentales para el desarrollo”. Y por último manifestó: “Desde los municipios, nos quedamos sin recursos para atender necesidades básicas y garantizar derechos. Aquí lo que está en juego está relacionado a los valores como la equidad, la justicia, el federalismo y la autonomía”.