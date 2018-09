Sacnun rechazará el Presupuesto

La senadora nacional por Santa Fe María de los Angeles Sacnun también participó del encuentro realizado ayer en la Cámara de Diputados entre intendentes de la provincia, concejales, diputados y senadores, donde se analizó el Presupuesto 2019, la difícil situación económica que se vive en los municipios, la eliminación del Fondo Federal Solidario y la afectación que esto tiene sobre el desarrollo de la obra pública local, el Pacto Fiscal, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la demora en el pago de la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe.“No voy a aprobar un presupuesto que lleva implícito un acuerdo con el FMI, cerrado a espaldas del Congreso Nacional, una medida profundamente inconstitucional y perjudicial para el conjunto de los argentinos”, afirmó Sacnun durante el encuentro.“Este es un presupuesto de ajuste, reforma más de veinte leyes, entre las que se encuentra la Ley de Administración Financiera, que establecía lineamientos y condicionamientos para una reestructuración de deuda favorable a los intereses del país”, agregó.Con respecto al Pacto Fiscal, la senadora Sacnun cuestionó su firma, condicionada “para que no se quite el Fondo Federal Solidario, que terminó sucediendo por DNU”, y afirmó que “Santa Fe se vio doblemente perjudicada porque además no se cumplió con el pago de la deuda que Nación mantiene con la provincia, estipulado por el Pacto Fiscal para marzo pasado”.“Este tipo de encuentros son muy positivos y deben sostenerse. Es imposible pensar a los gobiernos locales sin analizarlos tanto en clave nacional como provincial. Más allá del color político que tenga cada gobierno, se debe debatir en profundidad la estructura del régimen de coparticipación para generar y garantizar recursos para todos los santafesinos”, concluyó.