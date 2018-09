BUENOS AIRES, 27 (NA). - Los siguientes son los puntos principales del nuevo acuerdo alcanzado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la directora gerente del organismo, Christine Lagarde.- El nuevo entendimiento comprende un "fortalecimiento" del programa "stand-by" de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado.- El nuevo acuerdo comprende desembolsos totales por US$ 57.100 millones, lo que representa un incremento de US$ 7.100 millones con respecto a lo pautado previamente.- Bajo el nuevo esquema, los desembolsos estarán disponibles de manera anticipada ya que hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por US$ 36.200 millones.- Con respecto al acuerdo previo, se incrementa en US$ 19.000 millones el financiamiento disponible hasta fines del año próximo.- Los fondos del programa ya no serán tratados como precautorios y estarán disponibles para su uso como apoyo presupuestario.-El préstamo para 2018 pasó de US$ 6.000 millones a US$ 13.400 millones, mientras que para el próximo se elevó de US$ 11.400 millones a US$ 22.800 millones.-El nuevo acuerdo implica cambios en la política monetaria ya que el dólar flotará entre los 34 y 44 pesos y, en caso de operar por fuera de esos valores, el Banco Central utilizará "herramientas muy poderosas" para intervenir, según anticipó Dujovne.-La autoridad monetaria no operará en el mercado cambiario si se mantiene el rango establecido, pero anticipó que si perfora el piso o supera el techo, concretará "ventas de hasta US$ 150 millones diarios".-El organismo que conduce Guido Sandleris pondrá en marcha un "estricto control de crecimiento de la base monetaria".-El nuevo régimen implica un esquema en el cual el objetivo es que la base monetaria no crezca.-La tasa de interés fluctuará diariamente y el Banco Central dejará de fijarla.