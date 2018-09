Atlético ya piensa en Nueva Chicago

No hay tiempo para lamentos ni mucho menos para relajarse. A la “Crema” se le viene una seguidilla de partidos que no se lo permiten. Este viernes recibirá a Nueva Chicago en uno de los juegos que estarán abriendo la cuarta fecha de la B Nacional.El encuentro comenzará a las 19:30, se jugará en el Monumental de barrio Alberdi y será arbitrado por Nazareno Arasa.Los dirigidos por Víctor Bottaniz trabajaron en la mañana de ayer en el predio del Autódromo y tanto Romero como Copetti, que terminaron el juego del lunes ante Ferro Carril Oeste con algunas molestias físicas, se movieron a la par de sus compañeros.Si bien todavía el DT no dio indicio alguno de algún posible equipo, todo hace suponer que Lito volvería a repetir la formación inicial que viene de jugar en Caballito.De no mediar inconvenientes, ni cambios que tenga en mente Bottaniz, Atlético de Rafaela enfrentaría al conjunto de Mataderos con: Ramiro Macagno; Nicolás Zalazar, Abel Masuero, Gastón Suso y Angelo Martino; Copetti, Romero, Gabriel Ramírez y Ezequiel Montagna; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.