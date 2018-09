“Dar vuelta la página y seguir”

Emiliano Romero pide no dramatizar por la derrota ante Ferro y mirar hacia adelante ya que la “Crema” no tiene tiempo para lamentos. Este viernes, a las 21, Atlético de Rafaela estará recibiendo a Nueva Chicago por la cuarta fecha de la B Nacional.El hecho de volver a jugar pronto, después del 1-2 ante Ferro del último lunes, es positivo ya que el equipo de barrio Alberdi tendrá una revancha rápidamente. “Creo que es bueno para revertir esta situación”, apuntó Emiliano Romero, que luego advirtió: “Igualmente perdimos un partido, no hay que darle mucho margen a estas cosas, obviamente que uno trabaja para ganar pero hay que dar vuelta la página rápidamente, ya se perdió y ahora hay que estar de la mejor manera para revertir el resultado el viernes y poder seguir peleando lo más arriba posible, por eso tenemos que salir todos los partidos a ganar y mucho más de local”.Atlético dejó el invicto que tenía en el certamen (dos ganados y un empate) y Romero apuntó como positivo que “pudimos convertir y se hicieron cosas buenas”, pero fue muy autocrítico: “Hay mucho para corregir, muchos detalles que nos costaron goles, estuvimos algo desordenados y eso llevó a que ellos puedan encontrar los espacios y nos conviertan”.Con respecto a un análisis del último cotejo, el uruguayo declaró: “El PT fue palo y palo, ellos manejaron mucho más la pelota que nosotros. Una vez que la recuperábamos no la podíamos sostener y eso generó que nos desgastáramos más rápido y le generemos los espacios, en el ST ellos encontraron el gol y se terminaron quedando con la victoria”.