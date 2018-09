Atlético quiere meter presión

Este jueves se inicia la 11ª fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que disputarán en el predio del Autódromo Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales.El juego principal comenzará a las 19:30 hs (Reservas 18 hs) y será arbitrado por Silvio Ruiz, quien tendrá como asistentes a G. Vigistain y J. Raballe.Los dirigidos por Franco Mendoza vienen de superar 3-1 a Argentino de Humberto y acumulan seis fechas sin derrotas, racha que hoy les permitiría alcanzar a los dos líderes (Ben Hur y Peñarol) en una definición que promete ser apasionante.Unión por su parte, no atraviesa su mejor momento. Acumula tres derrotas seguidas y hace nueve fechas que no logra ganar. Lo hizo en el debut, 1-0 ante Ferro y luego acumuló cuatro empates y cinco derrotas., 21:00 hs. Brown San Vicente vs. Ben Hur y 22:00 hs. Deportivo Tacural vs. Ferrocarril del Estado.15:30 hs. Deportivo Ramona vs. Argentino Quilmes, Deportivo Libertad vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Florida de Clucellas, Sportivo Norte vs Argentino de Humberto.