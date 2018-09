Afirman que no dan de baja a pensiones

La Agencia Nacional de Discapacidad publicó ayer en el Boletín Oficial la resolución 268/2018 que, inicialmente, fue entendido como una suspensión de pensiones. Sin embargo, por la tarde, aclaró que sólo aprueba el nuevo circuito administrativo de notificación de incompatibilidades en los beneficiarios que cobran la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral."Esta resolución no implica ninguna baja en las pensiones, sino que desde la Agencia Nacional de Discapacidad se les está solicitando a los beneficiarios que reciban la notificación en sus domicilios que presenten la documentación correspondiente para poder verificar la situación de cada pensionado en los que se registran incompatibilidades", sostiene el comunicado."Entre las incompatibilidades que surgen de los cruces de información que la Agencia Nacional de Discapacidad realizó se han encontrado personas que residirían en el extranjero y cobran la pensión por invalidez laboral, otras que no se han presentado a cobrar su pensión durante tres meses consecutivos, y también otros beneficiarios que tendrían trabajo registrado y/o recibirían otra prestación no contributiva por parte del Estado Nacional", menciona el comunicado y agrega: "los beneficiarios que sean notificados deberán comunicarse al 130 opción 2, de la ANSES, hasta 10 días hábiles después, donde se les informará la documentación que deben presentar y se les dará un turno de atención en la oficina de ANSES más cercana a su domicilio. Allí el personal de la ANSES solamente recibirá la documentación requerida y esta será enviada para su revisión a la Agencia Nacional de Discapacidad".