Avances del proyecto sobre ley de lechería

En la tarde de ayer se realizó una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados para avanzar sobre el proyecto de la ley de lechería, con la participación de distintos actores sociales involucrados en la ciudad de Santa Fe.Estuvieron presentes los diputados Miriam Cinalli, Inés Bertero, Julio Eggimann, Héctor Gregoretti, Omar Martínez y Edgardo Martino, los directivos de Meprolsafe Fernando Córdoba (presidente) y Marcelo Aimaro (secretario), Pedro Rostagno presidente de la Sociedad Rural de Rafaela (representó a CRA y Carsfe), dos asesores del senador Rubén Pirola (departamento Las Colonias), quien es el autor del proyecto que tiene media sanción, entre otros.El Ministerio de la Producción de la Provincia (su ministra Alicia Ciciliani está de viaje) envió un escrito sobre la media sanción de este proyecto. Fue invitada también Apymil (Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas), pero no concurrió ningún representante."La reunión fue muy buena, los participantes aportaron distintos aspectos, algunos que ya están en el proyecto de ley y otros que tenemos que corregir. Quedamos que en la primera quincena de octubre vamos a hacer el dictamen de mayoría de la comisión, de ahí va a Presupuesto y Hacienda y luego a Asuntos Constitucionales. Si llegara a ver cambios en los dictámenes que nosotros realizamos, volverá al Senado para transformarlo en ley. La idea es que los asesores de los diputados con los del senador Pirola armar un dictamen que pueda englobar a todas necesidades o puntos que pusieron todas las instituciones", expresó Martínez ante la consulta de un cronista de LA OPINION.Por su parte, Córdoba opinó a este diario que "tratamos los lineamientos y objetivos del proyecto de ley, que se encuentran en revisión sobre lo que se refiere a la producción láctea. Se les explicó lo que está sucediendo con la lechería a nivel nacional, los años de estancamiento, los cierres de tambos, la falta de políticas por parte del gobierno nacional. Se pidió fijar un precio para la producción primaria, ya que somos tomadores de precios y lo fija unilateralmente la industria, también institucionalizar el sector como pide Carsfe. Creemos un avance positivo y seguir avanzando para ver resultados concretos para más adelante. Se pidió integrar al resto de las provincias de la región Centro para hacer fuerza con un marco más institucional a nivel nacional".En tanto, Rostagno manifestó que "la posición de CARSFE es que valoramos las intenciones de los legisladores en intentar mejorar la situación de la lechería, pero esto no se logra con una nueva ley. Lo que la lechería necesita es mercados institucionalizados como tiene la cadena de la soja, el trigo, el maíz y la carne. Existe una ley de la soja? no, pero en el mercado institucionalizado tiene condición cámara, contratos formalizados, precio de referencia, arbitrajes, entre otros".