CLUB DE ABUELOSDE CALLE PALMIERI* El día 29 de septiembre, se llevará a cabo una cena y baile con la actuación musical de “Los Ases” de Sunchales. Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.CLUB DE LOSABUELOS UNIDOS* El sábado 6 de octubre se realizará una gran cena y baile con la animación de “Giancarlo” en el Salón Social de calle Chacabuco 1450, esquina Casabella. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 – 570958 – 434947.SUNCHALES: CONVOCANA ASOCIARSETodo aquel jubilado y pensionado que desee, puede asociarse al Centro de Jubilados y Pensionados de Sunchales desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2018, en el marco de su nueva campaña de socios. Los interesados lo pueden hacer en la sede social, Zeballos 766 , en el horario de 8 a 12 hs. El monto fijado de la cuota es de $ 20. Además se convoca al reempadronamiento obligatorio en el mismo período.ANSES ADELANTO PAGOSEn el marco del paro general efectuado ayer por la CGT en todo el país, ANSES informó que Los haberes de jubilados y pensionados que debían cobrar ayer fueron depositados el lunes 24 conjuntamente con los que cobran ese día:• Jubilados y pensionados con haberes superiores a $9816, cuyos documentos terminan en 0 y 1.• Jubilados y pensionados con haberes superiores a $9816, cuyos documentos terminan en 2 y 3.TALLERES DE PAMI* La Asociación Departamental de Jubilados y Pensionados difundió el cronograma de los talleres de PAMI. Es una actividad para los jubilados y pensionados nacionales. Los interesados podrán pasar por la administración para recabar mayor información. Los mismos son: * Memoria: (coordinadora Colombero Yanina), martes 15 a 17. * Yoga: (coordinadora Kuhn Silvia), martes y viernes de 9:30 a 10:30; * Folclore: (coordinadora Andrenelli Elcie), miércoles de 15 a 17. * Danzas Italianas (coordinadora Andrenelli Elcie), miércoles de 17:15 a 18:15, Cuerpo Baile Asoc. Piamontesa. * Comida Saludable: (Coordinadora Bustos Laura), lunes de 15 a 17. * Coro: (Coordinadora Werlen Mariana), lunes de 14 a 16. * Gimnasia para Adultos: (Coordinadora Maumud Patricia), por la mañana lunes y miércoles de 7:30 a 8:30.ANSES NO COBRA DINEROPARA OTORGAR TURNOSEl organismo recuerda que todos los turnos se brindan gratuitamente desde las vías oficiales: a través del 130, en la página web www.anses.gob.ar o personalmente en las oficinas de atención.A raíz de denuncias sobre el cobro para el otorgamiento de turnos por parte de locutorios u otros lugares ajenos al organismo, ANSeS enfatiza que no se debe pagar para obtenerlos, ya que los brinda en forma gratuita.La solicitud de los turnos debe realizarse a través de los canales oficiales: desde el número 130, gratuito desde cualquier teléfono fijo; desde la página web www.anses.gob.ar o directamente en las oficinas de atención de ANSeS en todo el país.De esta manera, las personas concurren a las oficinas de ANSeS en la fecha y hora asignadas y son orientadas de manera gratuita específicamente en la gestión de su interés por personal capacitado. En general, los turnos otorgados en forma ilícita no se corresponden con el trámite que deben realizar, por lo cual, posteriormente además deberán solicitar una nueva cita.