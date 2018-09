La familia de los mercantiles disfrutó de la fiesta del CEC

Con una importante participación se desarrolló el domingo pasado la fiesta principal del Centro de Empleados de Comercio (CEC) en el predio social y deportivo de Bella Italia, donde hubo música, humor, sorteos y juegos para toda la familia de los trabajadores mercantiles.

Un clima ideal se asoció a la celebración impulsada por el sindicato que tiene como secretario General a Juan Berca y una muy comprometida Comisión Directiva. Si bien los empleados no trabajarán este miércoles, a lo largo de todo el mes de septiembre disfrutaron de diversas actividades desde el CEC que tiene su sede principal en calle Güemes. Así, se disputaron torneos de fútbol, de bochas, de padel, además de truco, loba y ajedrez. En tanto, el pasado 16 de septiembre se efectuó el almuerzo de los jubilados mercantiles en el marco del programa "Septiembre, Mes del Empleado de Comercio".

El humor de Mario Fassi alegró la celebración del pasado domingo en tanto todos siguieron con interés las instancias del sorteo que tuvo como premio principal una moto -también televisores, acolchados y microondas entre otros-, que finalmente quedó en poder de Olga Castaño.

Actualmente, el CEC cuenta con casi 3300 afiliados que junto a su grupo familiar son casi 8000 personas que reciben los beneficios de pertenecer a la gran familia mercantil.

Recientemente, Berca explicó que la jornada no laborable se implementó entre el lunes o este miércoles porque depende de la Provincia y de cada ciudad. Si bien hay una ley nacional que establece la celebración del Día del Empleado de Comercio, después se llegan a acuerdos particulares. Por ejemplo, en Santa Fe la mayoría de los comercios cerraron sus puertas el lunes por lo que hoy habrá actividad en la capital provincial a diferencia de lo que sucederá en Rafaela. "Hay un poco de confusión, ya que algunos cerraron el 24 y otros lo harán el 26 de septiembre", admitió el dirigente mercantil en diálogo con LT28 Radio Rafaela. "En el caso de Rafaela, este miércoles van a estar cerrados los supermercados, al igual que la mayoría de los comercios. O sea que va a ser un día no laborable para el empleado de comercio. Por ahí puede estar abierto un comercio chico, sin empleado. Para nosotros es un logro importante esto, ya que pasamos por muchos años de lucha. También tenemos problemas con algunos comercios que son sucursales en otros lugares, que por un tema de logística tuvieron que optar por cerrar entre el lunes o el miércoles. Así que también podemos encontrarnos con algunos comercios que estén cerrados el lunes y no el miércoles", amplió Berca.

Consultado sobre la estabilidad laboral y las paritarias, el titular del CEC afirmó que "empezamos el año con una inflación proyectada para todo 2018 de un 15% y por eso habíamos arreglado un aumento por el mismo porcentaje, con un 10% en abril y 5% en julio, pero después tuvimos que modificar y hacer aplicar la cláusula de revisión, donde le agregamos un 10% más para llegar a 25% que se va a materializar en 3 tramos (3% en octubre, 3% en noviembre y el restante 4% en enero del año que viene)". No obstante, la aceleración de los aumentos de precios, devaluación mediante, impulsó a la Federación de gremios mercantiles a solicitar que "el último tramo del 10% ver si se puede cobrar todo en el sueldo de octubre" en tanto que "más cerca de fin de año analizaremos cómo se puede recomponer el salario para que no pierda ante la inflación".

"En este último tiempo, calculamos que hemos perdido el 35% de nuestra salario dada la devaluación y el aumento del dólar. Y si a eso le sumamos el constante aumento de las tarifas, como la luz, el agua, el combustible hacen que la situación del trabajador sea cada vez más complicada para su bolsillo", planteó Berca.

Asimismo, consideró que "la situación del comercio está bastante complicada, brava, hoy se necesita una negociación que es más difícil porque la principal preocupación es poder mantener las fuentes de trabajo". "Lo importante es que los puestos de trabajo se vienen manteniendo desde hace muchos años. Hay algunas caídas en Rafaela, pero pensamos que puede hacer algún crecimiento en dichos puestos. Igual no ha habido renovación de puestos laborales, con lo cual nos hacen preocuparnos aún más", destacó Berca. En este sentido, admitió que "si bien se dieron algunas bajas fueron a cuenta gotas" lo cual en el actual contexto de crisis no deja de ser alentador.

"Habrá que negociar la recomposición salarial con una muy buena muñeca tratando de no perder tanto poder adquisitivo. En épocas de crisis tan profunda como esta, sentarse a negociar es difícil, porque hay agujeros por todos lados", insistió el titular del CEC que aprovechó la oportunidad para enviar un saludo cordial a todos los empleados de comercio en su día.