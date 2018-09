Dispar acatamiento al paro en Rafaela

El paro nacional de la CGT al que adhirieron las dos CTA registró un nivel de adhesión muy importante en el sector público, bancario y del transporte de pasajeros en Rafaela, aunque en contraposición la actividad en el comercio, servicios y la industria fue prácticamente normal, lo cual no es poco en una ciudad cuya matriz productiva descansa principalmente en el ámbito privado.Sin sorpresas, no hubo actividades en las escuelas públicas -pero sí hubo clases en universidades privadas- ni en la Municipalidad de Rafaela y sus organismos dependientes. El paisaje de la mañana mostraba puertas cerradas en el edificio municipal y calles sin los minibuses del transporte urbano de pasajeros. Tampoco hubo actividad en la ANSES, la AFIP y en el Hospital solamente se atendían emergencias.En la Estación Terminal de Omnibus no hubo movimiento alguno en tanto que en la zona bancaria las entidades mantuvieron sus puertas cerradas. Las estaciones de servicio se plegaron a la medida de fuerza durante buena parte del día, tal como se esperaba."Parece un día normal en el centro", describió una mujer que caminaba por el bulevar Santa Fe a media mañana, aunque claro sin tener en cuenta los bancos. Es que los comercios prácticamente trabajaron con normalidad al igual que en los barrios. Los grandes supermercados operaron sin contratiempos con muy buen nivel de clientes en sus amplios espacios.En el Parque Industrial y las fábricas metalúrgicas también se verificó un nivel de actividad prácticamente normal según diversas fuentes ligadas a las entidades empresarias. "Muchas empresas pudieron desarrollar sus operaciones como lo hacen todos los días", apuntaron.Según un informe de CAME, "en las ciudades más pequeñas, el comercio y la industria prácticamente no sintieron el día atípico y en las medianas, el efecto fue muy irregular".MOVILIZACION ENLA MUNICIPALIDADUn grupo de partidos de izquierda y de movimientos de trabajadores se concentró ayer por la noche frente a la Municipalidad de Rafaela para rechazar, una vez más, el ajuste impulsado por el Gobierno nacional y en defensa del presupuesto educativo. El dirigente del gremio docente de Amsafe, Hugo Acuña, los ex candidatos a concejales Florencia Armando (Movimiento Evita) y Nicolás Ferreyra (Partido Obrero) fueron algunos de los que participaron de esta concentración.