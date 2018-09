El análisis de Bottaniz tras la primera derrota en el torneo

Atlético de Rafaela dejó en Caballito su invicto que sostenía en el torneo de la B Nacional. El lunes por la noche, en el cierre de la cuarta fecha, perdió 2-1 ante Ferro Carril Oeste en un partido que lo comenzó ganando y el conjunto ‘Verdolaga’ se lo terminó dando vuelta.“Me parece que el resultado no fue justo porque en el segundo tiempo lo manejamos mucho mejor nosotros, ellos fueron mucho más efectivos, llegaron una vez y marcaron, nosotros tuvimos muchas pero no muy claras”, remarcó Víctor Bottaniz en los pasillos del estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri.En función al resultado final, el DT de la “Crema” declaró: “Me parece que era para un empate” y fundamentó: “Por el primer tiempo que hicieron ellos, de tener la pelota y circularla mejor. Nosotros fuimos más precisos, no tuvimos tenencia en ese primer tiempo pero los obligamos por el sector izquierdo con Montagna, después nos costó cerrar la zona media, nos marcaran la diferencia, nos costó remontarlo, no estuvimos precisos pero no nos llevamos nada”.Fue la primera derrota de Atlético en el torneo, pero Bottaniz se mostró calmo y no se alarmó. “Me quedo tranquilo por lo del segundo tiempo, tenemos para pelearlo a este torneo, el grupo está muy bien”.En relación a lo trabajado en la semana, previo al choque con Ferro, y lo ocurrido en los 90, Lito contó: “Sabíamos que teníamos que aprovechar los espacios que ellos iban a dejar, abrimos el marcador con una pelota parada y después en una jugada muy buena de ellos vino la igualdad, después me parece que hubo superioridad en el primer tiempo de Ferro en cuento a tenencia de pelota, de circularla. En el segundo tiempo, cuando mejor estábamos, nos hicieron el gol y después no patearon al arco. No fuimos muy claros, no estuvimos finitos en la última parte. Después del empate Ferro se replegó más, trató de contragolpear, no tuvieron situaciones en el segundo tiempo y a nosotros nos faltó serenidad en la última parte. Las generamos, se intentó pero a veces el rival tiene virtudes, se cerró, trató de defenderlo y lo consiguieron”.“Son estrategias, ellos en el PT tuvieron más la pelota, circularon más y en el segundo tiempo fue más para nosotros pero la diferencia estuvo en que ellos la embocaron y nosotros no. Se buscó con pelotas cruzadas, la diagonal de Copetti, centros rápidos, no se dio”, agregó Bottaniz.Por último, el entrenador albiceleste hizo referencia a la importancia de dar vuelta de página rápidamente porque el campeonato sigue y no da respiro: “Ya hay que rearmar y ponernos fuertes otra vez de la cabeza porque el viernes tenemos un partido chivo. Estamos bien, es borrón y cuenta nueva”.